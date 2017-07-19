Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Pitti Uomo 109, Bharnaba: "Il Made in Italy come linguaggio moderno"
(Teleborsa) - Tradizione artigianale, ricerca stilistica e funzionalità convivono in un linguaggio raffinato e attuale. Questi i pilastri su cui si fonda Bharnaba che sceglie Pitti Uomo 109 per presentare la propria visione di brand pensato per un uomo consapevole, alla ricerca di capi d'eccellenza, senza compromessi tra eleganza e confort.
Il progetto prende forma nel cuore di Napoli, dalla visione di Daniele Gervasio, che nel 2021 dà vita a un progetto capace di reinterpretare i codici classici del menswear in chiave moderna. Il design Bharnaba nasce da un dialogo costante tra passato e presente. La tradizione sartoriale viene reinterpretata alla luce delle esigenze attuali, con uno sguardo attento alla cultura contemporanea, all'evoluzione dello stile e ai nuovi modi di vivere l'eleganza.
"È un progetto in piena evoluzione. In soli 4 anni è esploso nel mercato sia italiano che europeo, e questo ci fa molto piacere perchè il nostro progetto principale è il Made in Italy, non visto come un'etichetta, ma come valore aggiunto da dare ai nostri capi. - ha sottolineato Diego Di Flora, Direttore Artistico di Bharnaba - Si tratta di capi sartoriali, che appartengono alla nostra terra, vediamo dalla Campania dove la sartoria è una delle eccellenze del territorio"
Al centro della proposta BHARNABA spiccano cappotti sartoriali e giacche doppiopetto, autentici manifesti del brand. Capi iconici che trovano nuova espressione attraverso volumi equilibrati, costruzioni sartoriali evolute e una costante attenzione al dettaglio. Il doppiopetto, simbolo di eleganza senza tempo, viene alleggerito nelle strutture e reso più fluido nelle vestibilità, mentre i cappotti si distinguono per linee pulite, materiali ricercati e un perfetto equilibrio tra rigore e contemporaneità. Emblematica è la giacca destrutturata BHARNABA, simbolo di un lusso rilassato e moderno, pensato per garantire comfort, libertà di movimento e un'eleganza naturale. Ogni capo è pensato per accompagnare l'uomo moderno nella quotidianità, mantenendo un'allure sofisticata ma mai rigida, in cui il lusso si esprime attraverso la qualità dei tessuti, la precisione delle lavorazioni e una vestibilità impeccabile.
(Teleborsa) 16-01-2026 10:55
