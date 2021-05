PAC, Patuanelli: "Ottenute più risorse contro rischio climatico"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Dopo un confronto durato 18 ore,(politica agricola comune) è di nuovo: una. Lo ricorda il Ministro delle politiche agricole, in un post su Linkedin, sottolineando "è importante che ogni Paese possa applicare con la giusta flessibilità l'ampio set di strumenti, compresi quelli sugli eco-schemi"."Sono ore intense per il futuro dell'agricoltura, è necessario che ciascuno Stato membro, il Parlamento e la Commissione facciano dei passi indietro par farne alcuni avanti tutti insieme", ha affermato Patuanelli a margine dell'in corso a Bruxelles, ribadendo l'importanza di alcune tematiche, come la condizionalità sociale e l'architettura verde, e confermando la"Ldella dotazione nazionalee questo è un risultato significativo", ha affermato il Ministro, che chiedeva da mesi la possibilità di destinare maggiori risorse a meccanismi assicurativi e fondi di mutualizzazione per mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici sul settore agricolo.A proposito del tema della, Patuanelli ha affermato "in queste ore a Bruxelles ci stiamo battendo per la condizionalità sociale, cioè la: condividiamo la proposta di compromesso della Commissione che tiene in considerazione i diritti dei lavoratori e degli agricoltori, incidendo nel modo più limitato possibile sugli oneri burocratici per gli Stati"."Credo che nel periodo estivo non avremo un tema dei licenziamenti - ha aggiunto - e che le condizionalità di uscita dal blocco dei licenziamenti e le diverse disposizioni sugli ammortizzatori sociali siano risposte giuste per un sistema che si sta riprendendo".27-05-2021 03:15