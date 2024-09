Operai all'Opera, a Roma le mastranze cantano

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel gioco del "facciamo finta che" tanto amato dai bambini in età prescolare, non ci sarebbe niente di strano se a salire sul palco, per una volta, non fossero attori e cantanti professionisti mache di solito lavorano dietro le quinte. E non sfigurerebbero affatto, perchè a forza di sentir cantare e recitare, quelle parole e quelle canzoni le hanno imparate anche loro.Ecco allora che, nel cuore della, accade proprio questa magia: le(che in realtà sono interpretate da dieci bravissimi attori e cantanti accompagnati dall'orchestra diretta dal M°) metteranno in scena una versione rivista e semplificata della, nell'anno del centenario della scomparsa del grande Maestro.Lo spettacolo si chiama proprioed è ideato dae realizzato dain dialogo con: punta, oltre che a sensibilizzare l'opinione pubblica ricordando chi è che fisicamente rende possibile la magia del teatro (così come del cinema, della tv e di tanto altro), anche a portare la cultura dell'opera lirica nei luoghi dove la cultura è più difficile e salvifica.Uno, che inizierà alle 18.30 e che condurrà il pubblico all'interno della trama e degli snodi musicali dell'con uno sguardo nuovo ed inedito: quello del, delle maestranze, gli operai del titolo che animano il retropalco e che in questa versione, su quel palco, diventeranno finalmente protagonisti.Quelli censiti dall'Inps in Italia: la loro condizione è descritta nel lavoro "Lavoro e tempi dello spettacolo: uno studio sullo statuto giuridico dell'artista" di, docente di diritto del lavoro all'Università di Teramo. Ladi questi lavoratori è di, per un numero media di: è un settore in sofferenza, per il quale non sono bastate le misure pandemiche e che vede nella bassa retribuzione e nella precarietà i suoi problemi principali.La categoria lavoratori dello spettacolo è molto ampia: ne fanno parte glima anche le, quell'insieme di operai super specializzati che lavorano pere tutto quello che serve perchè la magia abbia inizio. Il termine maestranza contiene già in sé la: si chiamano così i lavoratori che sono maestri di altri, che possono insegnare il mestiere addi bottega., fatto di sensibilità e di esperienza e che non può essere facilmente rimpiazzato: non c'è Intelligenza Artificiale che possa vincere l'Academy Award for Best Costume Design o anche il David di Donatello per costumi e scenografie.Già nel 2017, in una ricerca condotta dallainsieme alla, le retribuzioni dei lavoratori dello spettacolo apparivano bassi, così come l'entità e la quantità dei contributi versati ed emergevano altri profili dicome lela necessità di svolgere un altro lavoro al di fuori dell'ambito dello spettacolo (per il 40% degli intervistati). Numeri che se confrontati con quelli di oggi non smettono di stupire:, anche a fronte di si è un lieve aumento dellanell'anno, si è registrata unadel numero medio diAli lavoratori del cinema hanno messo in scena una, recitavano i cartelloni, riferendosi sia al contratto delle troupe, scaduto nel 1999, ma anche all'ennesimo rinvio dell'approvazione del nuovo Codice dello Spettacolo, passato oggi nella mani del nuovoe che tra i tanti temi affronta anche quello della indennità di discontinuità, una misura introdotta da poco che copre solo una piccolissima parte della platea che, senza poter accumulare i giorni necessari, non può accedere neanche alla Naspi (indennità di disoccupazione).A Roma, davanti alle case popolari digli Operai all'Opera ci ricordano come è; e soprattutto che senza di loro, niente di tutto quello che ha fatto grande la cultura italiana nel mondo, come ad esempio l'opera lirica, esisterebbe.25-09-2024 20:23