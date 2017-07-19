Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Open Fiber riconfermata Great Place to Work
(Teleborsa) - Open Fiber è un'azienda in cui le persone giudicano positivo lavorare. E' quanto emerge dalla survey annuale Great Place to Work, riconoscimento internazionale che premia le organizzazioni in grado di creare ambienti professionali basati su fiducia, trasparenza e attenzione alle persone.
La survey ha visto la partecipazione record del 97% dei dipendenti. E dall'indagine è emerso che l'87% considera l'azienda un eccellente posto di lavoro, mentre il Trust Index, ovvero la sintesi delle risposte positive alla survey, evidenzia che l'84% delle persone valuta positivamente o molto positivamente lavorare in Open Fiber.
Il miglioramento coinvolge tutte le principali dimensioni analizzate, in particolare negli ambiti legati alla cura delle persone, alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla qualità della leadership. In crescita anche la collaborazione interna e la condivisione delle informazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi comuni.
"Questa certificazione ha un valore speciale perché riflette la voce della totalità delle persone di Open Fiber. Per noi ascoltare non significa soltanto raccogliere opinioni, ma dare valore a quelle voci e trasformarle in azioni concrete per guidare il cambiamento", afferma Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber.
Il riconoscimento testimonia la capacità dell'azienda di costruire un ambiente sempre più sostenibile e inclusivo, mettendo al centro i valori della Tripla A (Ambition, Action e Accountability) che guidano gli obiettivi aziendali ed orientano i comportamenti di tutti coloro che vi lavorano. La survey restituisce il ritratto di una comunità più unita, consapevole e orientata a trasformare i feedback in strumenti di crescita condivisa.
(Teleborsa) 05-12-2025 10:36
