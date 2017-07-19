Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Officine Tecnosider, emesso minibond da 3 milioni di euro sottoscritto da Banca Valsabbina
(Teleborsa) - Officine Tecnosider, realtà friulana all'avanguardia nel settore siderurgico e in particolare nella laminazione a caldo dell'acciaio, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro strutturato e sottoscritto interamente da Banca Valsabbina. L'operazione, della durata di 72 mesi, è finalizzata a sostenere il piano di investimenti di Officine Tecnosider, volto al costante ammodernamento ed aggiornamento del suo sito produttivo della zona industriale Aussa Corno di San Giorgio di Nogaro (UD).
Officine Tecnosider nasce nel 2007 dalla volontà di un gruppo imprenditoriale con oltre 20 anni d'esperienza e know-how nel settore siderurgico e oggi è controllata dal gruppo svizzero Trasteel - realtà internazionale di trading con attività industriali nel settore siderurgico e metallurgico con diversi stabilimenti in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico - e dalla svizzera Vanomet, gruppo di trading di materie prime e tra i principali trader fisici indipendenti al mondo di prodotti siderurgici finiti e semilavorati.
"Attraverso l'emissione di mini bond l'azienda prosegue nella propria strategia di diversificazione degli strumenti finanziari a supporto degli investimenti e del capitale circolante - ha detto Fabio Dentesano, CFO e procuratore di Officine Tecnosider - Tale strategia innovativa costituisce un elemento essenziale nel rafforzamento della propria struttura patrimoniale ed un supporto fondamentale agli obiettivi di consolidamento e sviluppo della nostra realtà produttiva, oltre che essere in linea con i valori della sostenibilità".
"Siamo orgogliosi di aver supportato Officine Tecnosider in questa importante operazione, che conferma e testimonia il nostro profondo impegno verso le realtà imprenditoriali che, come Tecnosider, rappresentano l'eccellenza del Made in Italy, investendo costantemente in innovazione e ammodernamento dei propri processi produttivi - ha commentato Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina - Crediamo fermamente che strumenti di finanza alternativa come i minibond siano cruciali per favorire lo sviluppo e la competitività delle nostre imprese, specialmente in un settore strategico come quello siderurgico".
(Teleborsa) 11-08-2025 10:49
