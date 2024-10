Noleggio a lungo termine, UNRAE: +36,6% in primi nove mesi 2024

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Numeri incoraggianti per ilche, in nove mesi, da gennaio a settembre, registrasegnando una crescita delrispetto all'analogo periodo del 2023.Secondo l'analisi elaborata da UNRAE sulla base dei dati forniti dal MIT, nei primi 9 mesi del 2024 i contratti di Noleggio a Lungo Termine di durata superiore a 30 giorni afferiscono per il 13,5% a Privati (98.868 unità), con una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che raggiunge il 45,9%, e per l'86,5% a Società (633.848 unità), complessivamente in crescita del 35,2%. All'interno di quest'ultima categoria vi è una forte prevalenza delle Aziende non-automotiveSale all'8,0% il Noleggio a Breve Termine con 58.884 contratti (+65,3%), seguito da Dealer e Costruttoriunico canale in perdita con una quota all'1,8%, rispetto al 3,0% dei primi 9 mesi del 2023, con 12.778 contratti.La durata media dei contratti rimane stabile a 23 mesi, come nell'analogo periodo del 2023,il Trentino-Alto Adige con il 7,8%, l'Emilia-Romagna con il 7,3% e il Piemonte con 7,2%. La Lombardia presenta la quota più alta di contratti stipulati da Aziende non-automotive (85,7%), la Calabria e il Molise quella di contratti a Privati (rispettivamente 34,7% e 33,6%). Il Trentino-Alto Adige si distingue per la quota maggioritaria di contratti a Noleggio a Breve Termine (60,8%) e Noleggio a Lungo Termine (17,1%). La Campania detiene la quota di maggioranza tra Dealer e Costruttori con il 13,7%.08-10-2024 13:53