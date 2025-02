Morti sul lavoro in aumento nel 2024: i numeri (drammatici) dell'Osservatorio Vega

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il 2024 è stato un anno drammatico per lae chiude con, in aumento rispetto ai 1.041 decessi di fine dicembre 2023. Si tratta di 49 vite spezzate in più. E' quanto emerge dall', da cui emerge molto nitidamente che ilè quello, mentre per quanto riguarda i lavoratori, sono glidal dramma e gli ultrasessantacinquenni.Su 1.090 vittime sul lavoro in Italia,avvengono(6 in più rispetto a dicembre 2023) e(43 in più rispetto a dicembre 2023)."Si tratta di dati sui quali è indispensabile riflettere per invertire la rotta – sottolinea, Presidente dell'Osservatorio Vega – perché dietro a molte di queste morti ci sono probabilmente le infide ombre del precariato, lacune nell'organizzazione del lavoro nelle aziende e carenze nella formazione dei lavoratori".A finirea fine dicembre 2024, conrispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio pari a 34,1 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori), sono:. In zona arancione: Molise, Calabria, Emilia-Romagna e Puglia. In zona gialla: Abruzzo, Liguria, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.Più in dettaglio, in Lombardia c'è il maggior numero di vittime in occasione di lavoro (131). Seguono, Campania (84), Lazio (73), Emilia-Romagna (71), Sicilia (65), Veneto (54), Piemonte (51), Toscana (49), Puglia (45), Sardegna (27), Trentino-Alto Adige (26), Liguria (21), Calabria e Umbria (19), Abruzzo (17), Basilicata (16), Marche (15), Friuli-Venezia Giulia (14), Valle d'Aosta e Molise (4).in occasione di lavoro da gennaio a dicembre 2024, con un rischio di morte sul lavoro che continua a essere. E, infatti, gli stranieri registrano 74,2 morti ogni milione di occupati, contro i 29,7 degli italiani che perdono la vita durante il lavoro.si registra nella fascia dei(con incidenza di 138,3), seguita dalla fascia di lavoratori con età compresa tra i 55 e i 64 anni (con incidenza pari a 54,5). La fascia d'età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 55 e i 64 anni (279 su un totale di 805).Alla fine di dicembre del 2024 è ancora il settore dellea far rilevare ilin occasione di lavoro:. Seguito da Trasporti e Magazzinaggio (111), dalle Attività Manifatturiere (101) e dal Commercio (58).Letotalirispetto a dicembre 2023; erano 585.356 a fine dicembre 2023, nel 2024 sono passate a 589.571. Anche a fine dicembre 2024 il più elevato numero di denunce totali arriva dalle Attività Manifatturiere (70.842). Seguono: Costruzioni (37.220), Sanità (36.425), Trasporto e Magazzinaggio (34.698) e Commercio (33.050).06-02-2025 12:54