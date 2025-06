Milan Bergamo Airport, Sacbo inaugura BGY Executive

(Teleborsa)

(Teleborsa) -ha reso operativa con il brandla struttura di servizio dedicata all'aviazione generale, situata nell'area nord del sedime aeroportuale in corrispondenza del Varco Doganale 2. I voli privati vengono ora gestiti presso questa struttura, in modalità completamente separata sia a livello di viabilità d'accesso sia di servizi e procedure aeroportuali rispetto al terminal principale. Lo fa saperein una nota.vengono espletate le attività legate all'arrivo o alla partenza di passeggeri/piloti/equipaggi, grazie alla presenza delle attrezzature necessarie ed alla collaborazione con gli enti preposti.Lo spazio riservato all'accoglienza di passeggeri ed equipaggi di voli privati si colloca ale si compone di due lounges assegnate ad altrettanti fornitori di servizi specializzati (FBO), vale a dire le societàentrambe già presenti in vari aeroporti italiani e con un'esperienza pluriennale nella gestione della private aviation. "La scelta di implementare i servizi dedicati a questo segmento di mercato del trasporto aereo, destinando una struttura ad-hoc, – spiega la nota – è stata dettata dalla consapevolezza delle potenzialità del mercato che circonda Milan Bergamo Airport. Parliamo sia del forte e dinamico tessuto economico industriale presente in tutto l'est della Lombardia, sia della importante domanda di voli privati legata ad eventi, alla moda, al business o alla gastronomia di alta gamma facilmente raggiungibili una volta atterrati a Milan Bergamo Airport. Gli spazi di BGY Executive sono stati presentati ad aziende del settore, quali broker, compagnie aeree private, aircraft management companies, flight dispatchers ed altri operatori specializzati"."Celebriamo con grande soddisfazione l'apertura a Milan Bergamo Airport di una struttura dedicata esclusivamente ai voli di aviazione generale, con lounges gestite da Italy FBO e Skyservices, due noti FBO italiani – dichiara–. Un ulteriore fiore all'occhiello del nostro aeroporto che ha individuato nell'area nord del sedime aeroportuale gli spazi di BGY Executive , accessibili attraverso una viabilità separata dal terminal passeggeri di aviazione commerciale, e che consentono di espletare in loco le procedure aeroportuali, grazie alla collaborazione degli Enti di Stato (Enac, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia Dogane e Monopoli), sia in partenza che in arrivo. Il traffico di aviazione generale, in molti casi su tratte intercontinentali, è in costante crescita e la concentrazione del tessuto industriale, come pure la vicinanza di luoghi di forte attrazione turistica, inducono a scegliere il nostro aeroporto come soluzione logistica ottimale".26-06-2025 15:20