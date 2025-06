Messina (Intesa): rallentamento della crescita sarà inevitabile ma non vedo una recessione

(Teleborsa) - "La mia opinione è che in questo momento, anche se certamente un rallentamento della crescita sarà inevitabile". Lo ha dichiarato, CEO di Intesa Sanpaolo , a margine di Young Factor, l'evento che ha lo scopo di coinvolgere i giovani delle scuole di tutta Europa in un dialogo attivo con i protagonisti del mondo dell'Economia, della Politica e della Finanza.

Secondo Messina quindi l'instabilità geopolitica attuale non è ancora arrivata a creare una situazione di recessione, ed ha spiegato: "Se il mondo cresce al 3-3,5% e scende in termini di crescita al 2-2,5%, sicuramente questo, però in generale rimaniamo in un. Abbiamo avuto anni in cui la situazione era molto più difficile e siamo andati in recessione in molti paesi in Europa e nel Mondo, attualmente però io non vedo ancora questo tipo di scenario".Secondo l'AD di Intesa Sanpaolo neanche la politica dei dazi americani porterà alla recessione: "Considerando dei processi che possano portare negozialmente a un deterioramento delle condizioni attuali dell'Europa e di altri paesi, e ad un possibile miglioramento degli Stati Uniti,comunque in nessun modo. Certamente porterà a un rallentamento della crescita, e gestiremo anche questo come abbiamo gestito tanti altri elementi negativi negli anni passati".Secondo Messina è importante anche come viene gestito l'approccio psicologico delle persone all'attualità: ". Le prospettive sono di crescita, poi quando ci sarà un rallentamento tutti cercheranno di gestirlo: potrebbe esserci un rallentamento della domanda, potrebbe esserci un rallentamento dei ricavi delle aziende, ma questi sono elementi secondo me a cui, anche grazie alla diversificazione dei mercati che è in atto, è possibile trovare delle forme compensative. Io sinceramente non la vedo in modo così negativo. Certo, è un elemento di rallentamento e di incertezza, ma non di blocco della crescita".18-06-2025 18:49