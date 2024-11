Mase, firmato decreto che istituisce lo Sportello Unico delle Energie Rinnovabili

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha firmato il decreto che istituisce la Piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze riguardanti gli impianti a fonti rinnovabili "denominata Piattaforma SUER (Sportello Unico delle Energie Rinnovabili)". E' quanto scrive l'agenzia stampa Energia Oltre.La Piattaforma SUER, si legge nel decreto, "è realizzata e gestita dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) che svolge, mediante la stessa Piattaforma SUER, anche attività di assistenza e di supporto a favore degli operatori e delle Pubbliche Amministrazioni interessate".Più nel dettaglio, la Piattaforma SUER: "a) garantisce, in conformità con le determinazioni AgID, la propria interoperabilità con gli strumenti informatici già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale e comunale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché con le piattaforme istituite presso il GSE, ed in particolare con la piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) consente il monitoraggio dei regimi amministrativi, anche per le finalità di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché l'individuazione di buone pratiche; c) fornisce guida e assistenza alle pubbliche amministrazioni e agli operatori lungo tutte le fasi del procedimento; d) consente con regolarità l'acquisizione e lo scambio di dati con le altre Pubbliche Amministrazioni per semplificare il flusso di informazioni e ridurre gli oneri documentali a carico degli operatori nelle procedure di ottenimento dei titoli autorizzativi e abilitativi, nonché degli incentivi statali di valorizzazione dell'energia da fonti rinnovabili"."A valle dell'adozione dei modelli unici" "i dati necessari all'operatività della Piattaforma SUER sono forniti, secondo le rispettive competenze, dalle Amministrazioni procedenti, dagli operatori o dal GSE attraverso i modelli unici stessi e/o propri canali informatici ove esistenti".Le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori "accedono alla Piattaforma SUER attraverso l'identificazione in area riservata secondo due distinte modalità con credenziali dedicate rilasciate dal GSE. Ai fini dell'abilitazione all'accesso alla Piattaforma SUER il GSE assicura l'assolvimento degli obblighi ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali in funzione delle categorie e competenze specifiche dei soggetti richiedenti l'abilitazione"."Entro centoventi giorni dalla data di adozione dei modelli unici" "il GSE rende accessibile la Piattaforma SUER e pubblica il relativo manuale digitale operativo".Inoltre, "a partire dall'approvazione del presente decreto il GSE fornisce alle Amministrazioni pubbliche (…) già dotate di proprie piattaforme informatiche per la ricezione delle istanze (…) le specifiche tecniche con cui verranno resi disponibili i servizi web per consentire l'adeguamento deipropri sistemi alla Piattaforma SUER prevedendo anche sessioni di test di interoperabilità e avvia le attività propedeutiche al fine di fornire guida e assistenza alle Amministrazioni non dotate di proprie piattaforme informatiche".Successivamente all'avvio della Piattaforma SUER, "le Pubbliche Amministrazioni possono attivare propri canali informatici per la presentazione delle istanze" "garantendo l'interoperabilità con la piattaforma SUER".Infine, "è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo tecnico permanente con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome, dei Comuni e del GSE con la finalità di monitorare l'utilizzo della piattaforma SUER e proporre eventuali aggiornamenti sulla base delle esperienze d'uso maturate successivamente al suo avvio ovvero di modifiche normative intervenute".19-11-2024 15:04