La Valtellina a Tuttofood 2025: eccellenze agroalimentari in vetrina con "Taste of Emotion"

(Teleborsa) - Il(DAQ) – Taste of Emotion parteciperà a Tuttofood 2025, il salone internazionale dell'agroalimentare in programma a. Sarà presente all'interno dell'area espositiva di Regione Lombardia.Mercoledì, il DAQ guiderà unaracchiuse nel marchio "": Bresaola della Valtellina IGP, formaggi DOP Bitto e Valtellina Casera, Mela di Valtellina IGP, Pizzoccheri della Valtellina IGP, vini DOCG Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina, Rosso di Valtellina DOC e Alpi Retiche IGT.Questi prodotti rappresentano un patrimonio di valore strategico per il territorio, con unae un indotto occupazionale di oltre 5.200 addetti. Un vero motore di sviluppo economico e culturale per la Valtellina. La masterclass sarà un viaggio esperienziale tra sapori e qualità, per scoprire da vicino le caratteristiche che rendono unici i prodotti DAQ anche sui mercati internazionali."La partecipazione a Tuttofood rappresenta per il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, per cui ringraziamo l'Assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, e ad aumentare la visibilità delle nostre eccellenze sui mercati internazionali – commenta– in una fiera che attende quest'anno 3mila top buyer internazionali e 90mila visitatori. Un'occasione per fare il punto sulle nuove esigenze del mercato, rafforzare il legame tra imprese, territorio e operatori esteri, ma anche valorizzare il lavoro dei Consorzi che compongono il Distretto in vista anche di appuntamenti internazionali cruciali come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026".Con il brand "Valtellina Taste of Emotion", il Distretto è Official Sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai Giochi attraverso una serie di iniziative strategiche pensate per accrescere la visibilità internazionale del territorio e delle sue eccellenze. In questo contesto, laIl Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina associa i Consorzi di Tutela per far conoscere al mondo la. Le sue principali attività riguardano la promozione e la valorizzazione, per dare voce unanime ai Consorzi di tutela e a tutti i produttori. Nel dettaglio, cura le relazioni e i rapporti con le istituzioni preposte a livello comunitario e nazionale, fornisce ai consumatori garanzia di sicurezza. Sul territorio, lavora insieme ad operatori e istituzioni per la valorizzazione del settore agroalimentare, promuovendo il territorio e tutto ciò che ha da offrire: natura, storia, cultura. La tipicità, la genuinità e la qualità che distinguono i prodotti tipici si ritrovano nel marchio territoriale Valtellina Taste of Emotion.05-05-2025 18:43