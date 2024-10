L'Ecopillola di Andrea Ferretti: tassa su extraprofitti banche genera danni collaterali alle PMI

(Teleborsa) - La tassazione deglirischia di produrree di avere un impatto negativo sul sistema economico del nostro paese. E' quanto mette in luce l'economistanell'ultima Ecopillola, dedicata appunto all'annosa questione della tassazione degli extraprofitti delle banche.Non c'è dubbio che grazie allin chiave anti-inflazione, le banche abbiamo registrato negli ultimi anni importanti incrementi dei loro margini. E non c'è neanche dubbio che ilnel delicato passaggio verso nuove regole di bilancio europeo. Il tutto in nome di una solidarietà collettiva. Ora il problema sta nella modalità con cui si chiede alle banche questo intervento di solidarietà, perché il grossoè quello di non accorgersi che norme poco mirate possono rimbalzare sulle banche e

Risulta ormai evidente che, dopo il rimbalzo post-Covidè subentrata in Europa,che ha riportato lonei trend di tutte le principali economie europee: Eurozona +0,4%, Germania - 0,3%, Italia +0,7%. Il problema è che questogeneralizzato si è propagatoe anche il terzo non promette nulla di buono, Dunque, le nostre PMI, verosimilmente, dovranno confrontarsi con uno scenario di stagnazione strisciante, oltretutto reso più pericoloso dalverso la Germania, ormai di fatto in recessione.Ecco, non bisognerebbe mai scordarsi che,rispetto alla situazione europea, come dimostrato dal fatto che il 90% delle nostre PMI ha la banca come principale o unica fonte di sostentamento finanziario. Di conseguenza, non va trascurato il fatto che, eventualicome appunto la tassazione degli extraprofitti, pur essendo diretta agli istituti di credito, possa, specie medio-piccole.La tassazione in esame potrebbe riverberarsi sulle nostre PMI in almeno due modi. Innanzitutto, comprimendo i margini delle bancheper queste ultime dinel descritto scenario di stagnazione strisciante, applicando condizioni più favorevoli in termini di tassi e condizioni. Qualora la tassazione venisse applicata, come ipotizzato, alla vocedel conto economico della banca, si andrebbe esattamente a colpire la redditività della banca derivante dall'erogazione del credito a famiglie ed imprese, mentrei proventi e le commissioni che la banca ottiene dal collocamento diE' evidente che, in questa ipotesi, si spingerebbero implicitamente gli istituti ae ad incrementare la finanza.Dunque, considerando, da una parte, la stagnazione strisciante e, dall'altra, la forte dipendenza delle nostre PMI dalle banche, il grossodegli extraprofitti è quello di generare un ampio danno collaterale al nostro sistema produttivo, Ovviamente, tutt'altra cosa è, come stanno facendo ABI e Governo,, che portino, ad esempio, le banche ad anticipare temporalmente l'entrata nelle casse pubbliche di flussi di cassa comunque dovuti.