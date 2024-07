Ivass: rapporto 2024 su catastrofi naturali e sostenibilità

(Teleborsa)

(Teleborsa) - A fine 2022, ihanno raggiunto il, in crescita rispetto al 6% del 2021. L'86% di questi premi, pari a, con unÈ quanto emerge dalche ha coinvolto tutte le imprese del mercato assicurativo italiano, pubblicato oggi dall'L'Ivass ha reso noto che glisono stimabili. La maggior parte delle coperture assicurative per rischi climatici riguarda laseguita da tempeste e inondazioni. I premi per i rischi da terremoto sonoIl rapporto evidenzia unatra le compagnie assicurative in termini di consapevolezza e preparazione sui fattori ESG. Le grandi compagnie stanno adottando strategie per integrare questi fattori, mentre le piccole e medie sono ancora indietro. Il 77% delle imprese ha integrato i fattori ESG nelle proprie strategie o ha pianificato di farlo.Infine, le compagnie investono circa, con un valore medio delle emissioni carboniche finanziate di circa 427 tonnellate di CO2 equivalenti per milione di euro di investimento.22-07-2024 18:57