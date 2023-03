Italia, prezzi produzione industria in moderazione a febbraio

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a2023 isono diminuiti dell'1,0% su base mensile (-7,5% a gennaio) e aumentati del 9,6% su base annua (+11,1% a gennaio). "A spiegare tali dinamiche sono soprattutto i ribassi dei prezzi dei prodotti energetici, più marcati sul mercato interno e nell'area non euro. Un contributo deriva anche dal calo dei prezzi dei beni intermedi", commenta l'Istituto nazionale di statistica.Suli prezzi diminuiscono dell'1,3% rispetto a gennaio e aumentano del 10% su base annua (da +11,6% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi registrano un aumento congiunturale modesto (+0,1%) e una crescita tendenziale in rallentamento (+8,7%, da +9,7% di gennaio).Suli prezzi diminuiscono su base mensile dello 0,1% (0,0% area euro, -0,2% area non euro) e crescono su base annua del 7,2% (+6,7% area euro, +7,6% area non euro).Neldicembre 2022-febbraio 2023, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono del 2,1% (-2,9% mercato interno, +0,1% mercato estero).A febbraio 2023 si rilevanoper quasi tutti i: i più marcati riguardano articoli in gomma e materie plastiche (+14,6% mercato interno, +12,6% area euro, +9,7% area non euro), industrie alimentari, bevande e tabacco (+14,2% mercato interno, +11,3% area euro, +12,9% area non euro), prodotti chimici (+12,6% mercato interno, +13,6% area euro, +13,0% area non euro) e industria del legno, della carta e stampa (+10,2% mercato interno, +12,0% area euro, +11,8% area non euro).si registrano sul mercato estero per coke e prodotti petroliferi raffinati (-6,3% area euro, -2,4% area non euro) e metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-1,1% area euro, -0,7% area non euro).30-03-2023 11:12