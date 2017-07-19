Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Isab, Ludoil tratta in esclusiva la potenziale acquisizione della Raffineria di Priolo
(Teleborsa) - Il Gruppo Ludoil è attualmente coinvolto, in regime di esclusiva, in un processo di due diligence finalizzato alla valutazione di una possibile acquisizione della Raffineria di Priolo Gargallo.
L'eventuale operazione "si inserirebbe nell'ambito di una strategia industriale di lungo periodo, orientata alla tutela della sicurezza energetica del Sistema Paese, nonché alla progressiva riconversione del complesso industriale verso modelli produttivi coerenti con le traiettorie europee di transizione energetica", si legge in una nota.
In tale prospettiva, verranno valutate evoluzioni industriali basate su produzioni da matrici alternative e a ridotta intensità carbonica, tra cui, Sustainable Aviation Fuel (SAF), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) e bioetanolo.
La conferma, dopo le indiscrezioni di stampa, è arrivata in una nota dove Ludoil Energy e Isab comunicavano l'entrata in esecuzione del contratto avente ad oggetto la caricazione e la vendita di prodotti petroliferi, nonché la prestazione dei servizi connessi e accessori, presso la Raffineria di Priolo Gargallo (Siracusa).
