Intesa Sanpaolo, a Lonato del Garda incontro con le principali aziende del territorio per la terza tappa di Obiettivo Italia 2025

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, l'iniziativa delladi Intesa Sanpaolo , fa tappa aper confrontarsi e dialogare con il mondo imprenditoriale in un territorio chiave per l'economia italiana. L'elevata partecipazione e il grande interesse registrato dall'iniziativa confermano la centralità di questa area: la città, scelta per il secondo anno consecutivo, rappresenta infatti un hub strategico grazie alla vivacità del tessuto industriale e alla capacità di intercettare le sfide della trasformazione economica. All'evento è prevista la presenza di circa 60 tra esponenti di primo piano e top manager delle imprese di Lombardia e Nord-Est.L'supporta nelle due aree oltre, riconducibili a circa 1.100 gruppi commerciali. Nel 2024, gli impieghi medi per cassa della Divisione IMI CIB in questi territori hanno raggiunto un valore di, rappresentando il 40% dei volumi complessivi dell'Italian Network. Centrale il ruolo della Lombardia, dove sono oltre 60 i professionisti dedicati al servizio di 4.000 imprese per un valore di impieghi medi di oltre 23 miliardi di euro. A livello nazionale l'Italian Network segue più di 2.300 Gruppi Corporate e Istituzionali con oltre 80 miliardi di euro di impieghi medi per cassa."Questi territori si confermano come uno dei motori strategici dell'Italia, con un tessuto produttivo tra i più dinamici, competitivi e internazionalizzati d'Europa. L'innovazione non è solo un obiettivo di queste aree, ma una leva quotidiana di crescita e occupazione. In uno scenario globale in rapida trasformazione, vogliamo essere ancora più vicini alle tante realtà imprenditoriali italiane, offrendo non solo servizi e consulenza, ma ascolto, visione e strumenticoncreti per affrontare il futuro – ha dichiarato, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo –Il nostro impegno è continuare a essere partner strategici nello sviluppo delle imprese e dell'economia reale del nostro Paese, promuovendo un modello di crescita sostenibile e di lungo periodo, anche attraverso l'offerta di soluzioni e servizi innovativi e digitali in ambito transaction banking e gestione dei rischi".L'incontro sarà aperto da Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, per poi proseguire con l'intervento di, Chief Economist e Head of Research della Banca, che illustrerà le tendenze macroeconomiche globali alla luce dei recenti sviluppi su dazi e politiche commerciali.L'evento offrirà poi alle imprese l'opportunità di confrontarsi con gli esperti della Divisione su tematiche di stretta attualità per il, tra cui innovazione, trasformazione digitale, gestione del rischio finanziario e strategie di crescita. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe a Torino, Bologna, Milano, Napoli e Roma, rafforzando così il ruolo della Divisione IMI CIB come partner di riferimento per lo sviluppo delle imprese italiane.12-05-2025 12:59