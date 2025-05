INPS, dalle pensioni all'invalidità: il Civ mette in luce punti di forza e criticità

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, in grado di progettare e gestire nuovi, mettendo al centro i bisogni delle persone e superando le criticità che ancora permangono. È il quadro che emerge dalladi verifica sull'attività dell'INPS nel 2024, approvata daldell'Istituto, presentata oggi a Roma in un incontro con i principali stakeholders istituzionali e sociali.Per il Presidente del Civ"la sfida per il più grande Ente previdenziale del continente non è solo quella di continuare a essere il perno del sistema di welfare pubblico del Paese, ma anche quello di essere promotore di un processo di trasformazione e innovazione, non neutro ma ispirato ai principi costituzionali della solidarietà, dell'universalità, della partecipazione e dell'efficienza"£., Vice Presidente del Civ, afferma che "l'Istituto, nel valorizzare al massimo le proprie potenzialità, può contare anche sulla sua originale forma di governance incardinata su un sistema di partecipazione diretta dei rappresentanti dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e delle imprese, alla Governance dell'Istituto e alla gestione di importanti attività nei territori".La verifica conferma che,gli interventi già realizzati stanno determinandodel servizio.In termini di, si registra un miglioramento dei tempi di accoglimento: quelle afferenti allanel 2024 sono staterispetto al 76% del 2023, quelle accolte oltre 120 giorni sono state il 4% del totale, rispetto al 6,5% dell'anno precedente; quelle afferenti allanel 2024 sono state pari aldel totale, rispetto all'80% del 2023 e quelle accolte oltre 120 giorni sono l'1,3% del totale rispetto al 4,9% del 2023.Allo stesso modo lenel 2024 sono state ildel totale, rispetto al 91,5% dell'anno precedente; le NASpI accolte oltre 60 giorni nel 2024 sono state il 3,1% del totale rispetto al 3,8% del 2023, evidenziando un miglioramento dei tempi di accoglimento.L'andamento dei fa emergere una progressiva: dai 174.496 del 2021 ai 65.138 nel 2024. In particolare, il decremento si riscontra prevalentemente nei Comitati Provinciali/Commissioni Speciali, dove si passa da 126.395 del 2021 a 43.799 del 2024.Per, l'andamento dei tempi medi per la fase dell'accertamento sanitario, nell'ultimo triennio, registra unche passano dai 120 giorni del 2022 ai 125 giorni del 2024, ma essendo questa fase gestita dalle aziende sanitarie locali vi sono notevoli differenze territoriali.Il numero degliell'ultimo triennio è, ma aumentano le ispezioni da 9.202 a 9.701.Vi sono poi servizi e prestazioni che possono ancora migliorare. Fra essi si evidenziano, appunto, iper il riconoscimento delle invalidità civili, in particolare nelle realtà nelle quali sono le Aziende Sanitarie a svolgere tali accertamenti, con unDa segnalare anche il, in particolare per i, che determina rallentamenti nelle liquidazioni delle pensioni, rischi di perdita di contribuzione e un alto livello di pensioni provvisorie e di indebiti. Parallelamente continuano a registrarsidei lavoratori pubblici, ridimensionate in alcune realtà territoriali.Si conferma, rispetto ai quali si renderebbe necessaria una diversa lettura normativa e una differente regolamentazione interna per rendere più attendibile la rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Istituto. L'attività di accertamento e riscossione dei creditie all'ulteriore calo del numero di Ispettori di vigilanza, non ancora integrati a più di un anno dal decreto che ne prevedeva l'assunzione. Tutto ciò rendee il lavoro irregolare, nell'attività di tutela dei lavoratori e delle imprese.Il, pur registrando importantidei procedimenti, in diverse regioni mantiene un elevato livello di pervenuto, alimentato molto spesso da pratiche lucrative, a volte illecite, che vanno contrastate con decisione.Sul piano più strategico, ilche integri in modo coerente i vari elementi gestionali e organizzativi e che si ponga l'obiettivo di, che sappia valorizzare tutte le potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e dalle competenze presenti all'interno dell'INPS ad ogni livello. Unche abbia ben chiari gli obiettivi strategici dell'Istituto: erogazione di servizi sempre più qualificati, migliore accessibilità all'Istituto, rete di collaborazioni con i diversi soggetti esterni.13-05-2025 14:41