Imprese, controlli più semplici e efficienti: per le "virtuose" arriva il bollino

(Teleborsa) -i controlli sulle imprese e su tutte le attività economiche nel segno della: via libera definitivo del Consiglio dei ministri ieri al decreto legislativo in materia che, in attuazione della legge annuale per la concorrenza, razionalizza i controlli sulle attività economiche. Si introduce l'ottica dei controlli collaborativi e le imprese più virtuose riceveranno un bollino di basso rischio.Il provvedimento del ministro per la Pubblica amministrazione,- di concerto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, senatore Adolfo Urso, e con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti -degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un'ottica di premialità - afferma il ministro Zangrillo - Un vero e proprio cambio di paradigma, che non aumenta né riduce i controlli, ma li ottimizza, rendendoli più efficaci grazie a un migliore utilizzo delle risorse a disposizione delle amministrazioni"."Finalmente il nostro Paese si dota di un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, più razionali ed efficaci,- ha dichiarato il ministro Urso04-07-2024 10:19