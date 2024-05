Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno nello sviluppo dell'Italia

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Fondata nel 1950 per cercare di risolvere la "questione meridionale", laè stato lo strumento principale con il quale lo Stato italiano ha promosso nel Sud la realizzazione di opere infrastrutturali, dagli acquedotti alle strade, e poi di impianti industriali, coinvolgendo imprese pubbliche e private.L'intervento straordinario, suddiviso in tre fasi -- ha visto una se ha contribuito ad accorciare le distanze tra Nord e Centro-Sud. Ma la fase conclusiva, caratterizzata da inefficienze e assistenzialismo, è stata oggetto di numerose critiche.Nel suo volume presentato oggi alla, "The Cassa per il Mezzogiorno, the World Bank and the model for Italian economic development" (Cambridge Scholars Publishing),, Professore di Storia dell'Economia e dell'Impresa alla Luiss, mira a tracciare un, anche attraverso l'analisi della corposa documentazione prodotta sul tema dalla Banca Mondiale, la cui pubblicazione è stata autorizzata a partire dal 2010.Ciò che emerge è la, basato sulla triangolazione di interessi tra Stati Uniti, Italia e Mezzogiorno, in cui non solo i robusti finanziamenti - tra il 1951 e il 1965 la Banca Mondiale ha erogato 400 milioni di dollari in finanziamenti per progetti nel nostro Paese - ma anche i controlli rigorosi e le valutazioni favorevoli dei partner internazionali hanno contribuito alle politiche espansive nel Meridione.Come dimostra il Professor Lepore, con la chiusura di queste linee di finanziamento e le congiunture internazionali negative, dalle crisi petrolifere a quella finanziaria,e l'obiettivo della convergenza tra le due aree appare oggi più lontano.27-05-2024 19:28