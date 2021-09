IEG, da domani al via RiminiWellness 2021 Active Edition

(Teleborsa)

(Teleborsa) - La voglia di tenersi in forma non si è fermata davanti all'emergenza sanitaria e ora anche per il settore delloè finalmente tempo di ricominciare. Il segnale positivo della ripartenza lo dà, la manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group che da domani fino a domenica 26 settembre riaprirà i cancelli a professionisti e appassionati del fitness. Infatti, il mercato delche fino al 2020 in Italia cresceva con una media del 6% all'anno con un fatturato di circa 10 miliardi di euro, l'anno scorso e per la prima parte del 2021 è stato pesantemente penalizzato dalla pandemia, che ha comportato il temporaneo blocco forzata di tutti i corsi in presenza e la chiusura di diverse strutture. Oggi si può e si deve tornare a divertirsi faccia a faccia e per farlo le proposte sono tante, tutte da scoprire.Per questo ritorno RiminiWellness ha voluto puntare sul divertimento del proprio pubblico, pertanto il focus dellasarà al 100% su ciò che è "fun". I padiglioni espositivi dedicati alle attrezzature, agli arredi e ai macchinari per le palestre torneranno a giugno 2022.(per un'area totale di) del polo fieristico saranno animati da un fitto programma di eventi rivolti al fitness/dance workout, alle attività indoor e outdoor e al wellness psico-fisico con percorsi olistici innovativi. I visitatori avranno a loro disposizione 3 giorni per cimentarsi in tante nuove proposte di allenamento per ritrovare un'ottima forma fisica, ma anche mentale. Non importa l'età anagrafica, ciò che conta è sentirsi bene.I più "temerari" potranno mettersi alla prova anche con esercizi sui generis come, che grazie a una gabbia di allenamento delle dimensioni di 2,30 metri (altezza), 1 metro (larghezza), 1 metro (lunghezza), permette di completare efficacemente l'allenamento calistenico, funzionale, migliorando allo stesso tempo la postura, equilibrio e tono muscolare. Inon potranno mancare alla 6° edizione di, la più grande competizione sportiva annuale riconosciuta e accreditata del marchio Crossfit® che per la prima volta si svolgerà in fiera.Gli amanti della bici apprezzeranno invece, un nuovo format che abbina alla pedalata un lavoro disulla Bike con l'obiettivo di proporre un'idea più fitness, che si affianca all'ormai classico indoor cycling. Per chi ama, invece, le discipline olistiche non mancheranno gli irrinunciabili, ma a questi si affiancheranno la, il Pilates sugli sliding disks, il Metodo Ipopressivo Multidisciplinare (MIM) e il BodyFly Bamboo, che attraverso movimenti e specifici attrezzi lavorano sul riequilibrio posturale, sulla respirazione, sul benessere psicofisico della persona.RiminiWellness negli anni è diventata un vero punto di riferimento anche per tutti coloro che vogliono fare dello sport la loro professione. Per questo anche in questa 15esima edizione ampio spazio sarà dedicato a loro e nell'area chiamata Visual Arena aziende e associazioni di spicco come, Wellink, TeamSystem, Fiteducation, LifeBrain, saranno presenti con i propri trainer e team che metteranno a disposizione le proprie competenze attraverso convegni, seminari e sessioni formative e di approfondimento gratuite. Grande attesa anche per ilintitolato "Ripresa dei centri sportivi. Politica, scienza e management sportivo per un futuro di crescita", al quale prenderanno parte Ministro Maria Stella Gelmini, il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, Nerio Alessandri, CEO&Founder di Technogym.Dopo mesi di sedentarietà e di alimentazione sbagliata indotte dai mesi di lockdown, è tempo anche di intraprendere (o recuperare) corrette abitudini anche a tavola. Innumerevoli proposte per uno stile di vita sano – dedicate a tutte le fasce d'età - si potranno trovare a, lo spazio dedicato all'healthy food che per il settimo anno sarà presente all'interno della kermesse. I principali food brand sul mercato guideranno i visitatori attraverso un percorso per far conoscere i benefici dati dal consumo di alimenti funzionali, nutraceutici, pre/probiotici, prodotti naturali e "free from", o dall'uso dei giusti integratori alimentari a supporto di un'attività fisica intensa.Per scoprire tutte le altre novità l'appuntamento è per questo weekend presso laRiminiWellness, come le altre manifestazioni di IEG, si svolgerà in totale. A tutti coloro che accederanno alla manifestazione sarà richiesto ilche certifica la guarigione, la vaccinazione o un tampone nelle ultime 48 ore, check temperatura e utilizzo della mascherina.23-09-2021 15:31