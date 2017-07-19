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Giglio.com, scomparsa di Michele Giglio
(Teleborsa) - É scomparso Michele Giglio, membro del consiglio di amministrazione e azionista di Giglio.com. Ne ha fatto annuncio la società che lo ha ricordato come "fondatore visionario e guida instancabile".
Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto che non procederà con la sostituzione del consigliere, avendo già un numero sufficiente di
amministratori.
(Teleborsa) 30-03-2026 12:50
Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto che non procederà con la sostituzione del consigliere, avendo già un numero sufficiente di
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(Teleborsa) 30-03-2026 12:50
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