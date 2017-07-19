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            Notizie Teleborsa

            Giglio.com, scomparsa di Michele Giglio

            News Image (Teleborsa) - É scomparso Michele Giglio, membro del consiglio di amministrazione e azionista di Giglio.com. Ne ha fatto annuncio la società che lo ha ricordato come "fondatore visionario e guida instancabile".

            Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto che non procederà con la sostituzione del consigliere, avendo già un numero sufficiente di
            amministratori.

            (Teleborsa) 30-03-2026 12:50

            Titoli citati nella notizia
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            Giglio.Com


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