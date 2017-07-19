Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Teleborsa › economia
Giappone, produzione industriale ottobre rivista a +1,5% m/m
(Teleborsa) - Aumenta più del previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a ottobre 2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dell'1,5% su mese, contro il +1,4% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A settembre si era registrata una salita del 2,6%.
Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento dell'1,6%.
Le consegne registrano una salita mensile dell'1,7% su mese, mentre le scorte crescono dello 0,4%.
La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -2,3%.
(Teleborsa) 12-12-2025 07:47
