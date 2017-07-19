Dati
            Notizie Teleborsa

            Germania, inflazione novembre confermata al +2,3% su anno

            News Image (Teleborsa) - Confermata mista l'inflazione in Germania a novembre 2025. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,3% su base annua, rispetto al +2,3% rilevato nel mese precedente.

            Su base mensile si registra un -0,2%, uguale alla stima preliminare, contro il +0,3% di ottobre.

            Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato una diminuzione dello 0,5% su mese (come la stima iniziale) e un aumento del 2,6% su anno (+2,6% il dato preliminare).

            (Teleborsa) 12-12-2025 08:04


