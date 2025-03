Germania, GFK: fiducia consumatori in lieve ripresa

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Attesa in lieve miglioramento la fiducia dei consumatori tedeschi. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -24,5 punti, rispetto al -24,6 di marzo (dato rivisto da un preliminare di -24,7). Gli analisti stimavano un recupero del sentiment fino a -22,6 punti., con l'indicatore che sale di 5,7 punti a quota 6,9 punti. Aumenta di 2,9 puntiche si attesta a -8,2 punti.sale di 2,3 punti e si posiziona a -3,1 punti."A quanto pare, le elezioni e la prospettiva di un nuovo governo hanno. Tuttavia, il rinnovato aumento della propensione al risparmio offusca il quadro generale. Impedisce un miglioramento più forte del clima dei consumatori", spiegapresso il NIM. "tra i consumatori. Una rapida formazione di un governo e l'adozione anticipata di un bilancio, per quest'anno, sarebbero un fattore importante per una maggiore sicurezza di pianificazione, non solo per le aziende, ma anche per le famiglie private. Perché allora sarebbero più disposti a spendere di nuovo denaro e, a stimolare i consumi".28-03-2025 09:14