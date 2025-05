Gen Z e Millenial sanno perfettamente come usare l'intelligenza artificiale

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'uso dellaè diventata laper la Gen Z (nati tra il 1997 e il 2012) ed i Millennial (nati tra il 1981 e il 1996) italiani, mentre la preoccupazione per i nuovi conflitti supera il timore per la disoccupazione, entrando nella top 3 delle grandi questioni globali da affrontare insieme al caro vita e al cambiamento climatico.Sono questi alcuni deiche emergono dalla, lo studio globale di Deloitte condotto su oltre 23 mila Gen Z e Millennial di 44 Paesi in tutto il mondo: Il costo della vita rimane la prima preoccupazione sia per la Gen Z italiana (37%) che per i Millennial (39%). Circa 6 giovani su 10 dichiarano di vivere di stipendio in stipendio e temono che non arriveranno mai a percepire una(soprattutto per sfiducia verso il sistema di welfare). Laè indicata come seconda grande questione dal 28% dei Gen Z e dal 25% dei Millennial. In terza posizione, invece, emerge ilPer quanto riguarda l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie, i nativi digitali si dimostrano molto aperti allelegate all'AI e alla GenAI. In Italia, infatti, sia i Gen Z che i Millennial intervistati dichiarano di utilizzare comunemente l'AIper la creazione di contenuti e l'analisi dei dati. Così, il 73% della Gen Z e il 73% dei Millennial italiani afferma che l'. Il 71% della Gen Z e il 76% dei Millennial italiani pensa che la GenAI abbia migliorato la qualità del proprio lavoro. Consapevole degli enormi cambiamenti in corso, il 62% della Gen Z e il 67% dei Millennial sta già considerando opportunità di lavoro, mentre il 55% dei Millennial e il 61% dei Gen Z pensa che l'AI potrebbe comportare una riduzione dei posti di lavoro.Se l'intelligenza artificiale spaventa sotto alcuni aspetti le generazioni oggetto dello studio, dall'altro i nati tra il 1981 ed il 2012 sembrano aver compreso perfettamente quali sono le potenzialità di questo strumento: i giovani italiani utilizzano la GenAI per la(39% Gen Z, 37% Millennial), per l'(36% Gen Z, 39% Millennial), per il(33% Gen Z, 30% Millennial), per lo(31% Gen Z, 30% Millennial), per ile la creatività (27% Gen Z, 24% Millennial), per la(26% Gen Z, 28% Millennial) e per il(25% Gen Z, 25% Millennial). Una evidenza molto incoraggiante, contraria al trend dei "colleghi" più anziani che dimostrano di vivere i numerosi AI Agent (come Gemini o Copilot) come dei motori di ricerca più versatili e comprensibili.Dalla ricerca emerge infine che la Gen Z, a livello globale, dà priorità allee di formazione nella scelta di un datore di lavoro, mentre solo il 6% aspira a ricoprire posizioni dirigenziali di alto livello. Rimane importante l'attenzione ale alla, che sono due delle grandi eredità del periodo pandemico ritenute imprescindibili dai più giovani.Rimane anche un: Il 73% dei Gen Z e il 68% dei Millennial intervistati in Italia, rispetto al 65% della Gen Z e al 63% dei Millennial a livello globale, affermano di essersi sentiti preoccupati per l'impatto ambientale. Per proteggere il pianeta, quindi, Gen Z e Millennial italiani sono disposti ad agire concretamente, anche acquistando un, migliorando propria casa per renderla più sostenibile eidrici e alimentari. La sostenibilità è inoltre fondamentale per il 33% dei Gen Z e il 25% dei Millennial nelle, mentre il 14% Gen Z e il 10% Millennial ha lasciato il proprio lavoro perché preoccupato dal suo impatto ambientale."I Gen Z e i millennial di tutto il mondo hanno iniziato il loro percorso professionale all'ombra di una pandemia globale e di una crisi finanziaria – eventi che, chiaramente, hanno plasmato le loro aspettative sul lavoro e le loro priorità nella vita", spiega Paolo Galletti, People & Purpose Leader di Deloitte Italia. "Attenti alle novità tecnologiche,per il mondo del lavoro di domani, consapevoli del grande impatto potenziale che l'AI e la GenAI potrebbero avere in futuro".14-05-2025 19:57