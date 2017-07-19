Dati
            Gabetti Agency, ingresso di Daniele Martignetti come nuovo AD

            News Image (Teleborsa) - Gabetti Agency - la società di Advisory & Transactions del Gruppo Gabetti - dà il via a un piano di rilancio e di riposizionamento con l'ingresso di Daniele Martignetti come nuovo amministratore delegato, con l'obiettivo di riportare al centro delle strategie di sviluppo del Gruppo il mondo della consulenza immobiliare.

            Martignetti arriva da una lunga esperienza nel Real Estate che lo ha visto protagonista in diverse realtà del settore. Il suo percorso inizia in Pirelli RE, dove tra l'altro ha seguito lo sviluppo in Germania, per poi ricoprire ruoli sempre più rilevanti in società internazionali come Savills Investment Management, Jones Lang Lasalle e BNP Paribas Real Estate. Con una consolidata esperienza nel Capital Market e nel Fund Management, Martignetti giunge da un più recente percorso in BPER Banca come Responsabile della Direzione Real Estate del gruppo.

            "La sua esperienza nel settore e la sua capacità anche organizzativa sono fondamentali per l'implementazione del progetto di rilancio della nostra Agency - ha detto Marco Speretta, AD del Gruppo Gabetti - Il nuovo piano triennale prevede un riposizionamento del Gruppo molto focalizzato sulla consulenza e sull'intermediazione. Daniele è solo il primo tassello fondamentale di questo progetto, a cui seguiranno nuovi ulteriori inserimenti, oltre a un significativo riposizionamento che intende unire i nostri punti di forza della presenza territoriale e della profonda conoscenza del living con nuove competenze anche in tutte le altre asset class rilevanti nel mercato immobiliare".

            (Teleborsa) 12-01-2026 14:50

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Gabetti 0,644 +0,63 14.43.54 0,63 0,656 0,64


