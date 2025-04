FS: nel 2024 ricavi a 16,5 miliardi (+12%), risultato d'esercizio in rosso (-208 milioni)

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Nel 2024 ilha registratopari a 16,5 miliardi di euro (+12%), trainati dalle performance operative del business trasporto passeggeri. Nello specifico, i ricavi da, pari a 8,7 miliardi di euro, registrano una crescita di 818 milioni di euro rispetto al 2023, sia in ambito nazionale che internazionale: buona parte della crescita è legata ai ricavi relativi aisu ferro (+641 milioni di euro). Aumentano anche i ricavi connessi al trasporto(+156 milioni di euro), grazie al contributo delle nuove società del gruppo, entrate nell'area di consolidamento nel 2024.In crescita i ricavi da, pari a 4,6 miliardi di euro, registrano un aumento di circa il 9,5% rispetto al periodo precedente (+402 milioni di euro) per effetto dell'andamento dei corrispettivi di servizio e concessori legati alla circolazione stradale e ferroviaria.In crescita anche iche si attestano a, in crescita di 1,7 miliardi di euro (+14%) rispetto all'esercizio precedente "per effetto dell'incremento dell'organico medio e dell'aumento del costo unitario del lavoro nonché di maggiori costi per servizi ed energia elettrica per la trazione".Registrato unpari a circa(+1%), in linea con il risultato del 2023. Sostanzialmente stabile anche l'EBIT a 343 milioni di euro (+1,5%) mentre ilrisulta negativo a(+100 milioni di euro nel 2023), un decremento, spiega il gruppo in una nota, legato al "peggioramento del saldo della gestione finanziaria riconducibile a fenomeni non ricorrenti legati a variazioni di perimetro di consolidamento e a maggiori oneri finanziari a servizio del debito".Glihanno superato i 17 miliardi di euro (16 miliardi nel 2023) che rappresenta il miglior risultato di sempre. Sono più di 12 i miliardi di euro già spesi per il PNRR, superiori alla pianificazione prevista. Mentre è pari a 15,2 miliardi di euro il valore delle gare già aggiudicate nel 2024.Lasupera i 13 miliardi di euro (+2,3 miliardi di euro vs 2023) finalizzata a supportare il piano di sviluppo e ammodernamento principalmente attraverso strumenti di finanza sostenibile. Il Gruppo FS segnala inoltre che sono state effettuate 9.736 assunzioni da mercato, "che conferma il significativo contributo del Gruppo all'incremento dell'occupazione"."Il 2024 ha rappresentato un anno di conferma della solidità e della centralità del Gruppo FS nello sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. Con oltre 17,5 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo, e ricavi operativi saliti a 16,5 miliardi di euro, abbiamo dimostrato una capacità esecutiva straordinaria, sostenuta anche da una gestione efficace dei fondi PNRR, di cui siamo tra i principali attuatori. A fine anno risultano spesi oltre 12 miliardi di euro, un valore superiore alla pianificazione prevista – ha commentato, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS –. In questa prospettiva si inserisce anche il Piano Strategico 2025–2029, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere un processo di profonda trasformazione industriale, orientato al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità del servizio, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della presenza internazionale".03-04-2025 16:52