Fondo di fondi, AMF Italia: "Soddisfazione per nuove disposizioni Cdp"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -accoglie con grande soddisfazione le nuove disposizioni che consentiranno adi sottoscrivere fino al 49% delle quote emesse da OICR di nuova costituzione che investono in PMI italiane, quotate o quotande in mercati regolamentati o MTF italiani, con il restante 51% delle quote di tali OICR sottoscritto da investitori istituzionali privati italiani. In particolare, tali norme prevedono che un importo tra i 35 e i 50 milioni di euro del Patrimonio destinato gestito da CDP possa essere investito in ciascun OICR di nuova costituzione e, da questi, in PMI italiane, anche con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.ha contribuito fattivamente al dibattito lungo e articolato che ha portato a questo importante passo, che consentirà di rilanciare la liquidità degli scambi sul mercato e il sistema produttivo italiano, caratterizzato da ampissima presenza di piccole e medie imprese e, quindi, di supportare ulteriormente l'occupazione e la competitività del sistema imprenditoriale nonché il benessere collettivo."Siamo felici che sia stato raggiunto un traguardo così importante, che certamente porterà benefici tangibili per le piccole-medie imprese e, in generale, per il mercato. L'Associazione, che ha contribuito fattivamente al dibattito per raggiungere questo importante risultato, – ha dichiarato– attende ora che il Governo approvi anche un sistema di incentivi per rilanciare la ricerca finanziaria sulle PMI".24-03-2025 20:26