Flowpay, Bancomat completa l'acquisizione

(Teleborsa) -fintech italiana specializzata in open banking e soluzioni di pagamento digitale. L'integrazione tra le due realtà apre nuovi scenari tecnologici, rafforzando la capacità di affrontare con visione e concretezza le sfide di un mercato in rapida evoluzione, a beneficio di imprese, consumatori e partner.sono le parole chiave che sintetizzano questa unione: accelerazione nello sviluppo di nuovi use case e nell'adozione di tecnologie open banking, ampliamento delle opportunità di innovazione per tutto l'ecosistema dei pagamenti, dalleimprese ai consumatori.Un'operazione strategica, dunque, annunciata già lo scorso febbraio e che ha ricevuto ora anche l'approvazione finale da parte di Banca d'Italia. Un'acquisizione mirata che si inserisce all'interno del nuovo Piano Industriale di Bancomat, definito in collaborazione con il Fondo Strategico Italiano (FSI), con l'obiettivo di presidiare costantemente il mercato dell'open banking. Bancomat punta, infatti, ad accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative e soluzioni digitali pensate per le nuove esigenze di esercenti, consumatori e Banche aderenti al circuito nazionale.Con l'estensione operativa ottenuta da FlowPay, Bancomat potrà attivare importanti servizi a valore aggiunto sia sul canale fisico che online, permettendo alle Banche aderenti di potenziare i servizi di incasso e pagamento per consumatori ed esercenti,come i prelievi e i pagamenti all'estero e la tokenizzazione in app.Numerosi i progetti su cui le due realtà potranno insistere, costruendo un sistema di pagamento digitale sempre più efficiente, sicuro e orientato al futuro. In questo nuovo assetto, FlowPay diventa il fulcro delle competenze tecnologiche e regolamentari, mentreBANCOMAT si conferma come l'abilitatore strategico, capace di trasformare le idee in soluzioni concrete, portandole con forza ai tavoli istituzionali e di mercato.PerCEO di BANCOMAT, "L'ingresso di FlowPay nel perimetro di BANCOMAT rappresenta un passaggio cruciale nel nostro percorso evolutivo. Questa operazione ci consente di acquisire una leva strategica per affrontare con maggiore rapidità e competenza le trasformazioni in atto nei pagamenti digitali. È un investimento nel futuro del sistema Italia e nella capacità del nostro Paese di guidare l'innovazione con infrastrutture solide, aperte e affidabili".CEO & Co-founder di FlowPay, sottolinea l'importanza dell'operazione: "Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo percorso con BANCOMAT, che rappresenta per FlowPay una svolta significativa. Un'opportunità per rafforzare il nostro impatto sul mercato, creando nuovi standard nei sistemi digitali di incasso e pagamento, da portare al servizio dei partner attuali e di tutti quelli che verranno".Il closing dell'accordo - spiega la nota - conferma la visione condivisa da Bancomat e FlowPay22-07-2025 12:40