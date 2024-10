Finlombarda e SACE finanziano eccellenza "Made in Lombardia"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, società finanziaria di Regione Lombardia, ha concluso un'operazione di finanziamento(parte del Gruppo Decorluxe), azienda fondata nel 1997 a Chiuduno (BG)., con importo complessivo di, è assistita in parte dalla Garanzia Futuro di SACE e consentirà all'azienda di investire in un piano di sviluppo per consolidare la propria leadership nel settore come gruppo cardine per le lavorazioni superficiali di alta gamma applicate a cosmetica, profumeria, skin care e beverage."Con questa operazioneconferma il suo impegno a sostenere finanziariamente quelle aziende che avvalorano il primato dell'eccellenza lombarda e la capacità della nostra regione di essere competitiva sul mercato domestico e internazionale", ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda."Con grande soddisfazione abbiamo lavorato a fianco di Finlombarda che ha creduto nel nostro ambizioso progetto di crescita che coinvolge 6 aziende lombarde, supportandoci con grande professionalità e velocità. Le risorse erogate ci permetteranno di cogliere le opportunità di un mercato in grande fermento", ha dichiarato22-10-2024 12:17