Ex Ilva, Urso a confronto con gli arcivescovi Di Taranto e Genova

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Settimana decisiva per il futuro dell'ex Ilva. Ilha avuto due "lunghi e cordiali" colloqui telefonici cone con lin merito alle prospettive degli stabilimenti siderurgici presenti nelle regioni Puglia e Liguria. I confronti odierni si collocano in preparazione dell'incontro previsto per oggi al Mimit con le organizzazioni sindacali e della riunione ad oltranza convocata per domani con tutte le amministrazioni, nazionali e pugliesi, coinvolte nella firma dell'Accordo di Programma per la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.Urso, anche a seguito della conversazione avuta nel merito con ilha illustrato alle autorità ecclesiastiche di Taranto e Genova ilgià presentato agli enti locali. Tale piano pone al centro i più alti standard di sicurezza sanitaria e ambientale e mira al mantenimento degli attuali livelli occupazionali.: "senza continuità produttiva non potrà esserci nessuna decarbonizzazione".hanno espresso le loro preoccupazioni in un comunicato. Il tema centrale, dicono, è la sopravvivenza degli impianti, oggi gravemente compromessa. L'incidente all'Altoforno 1, la mancata ripartenza dell'Afo2, i problemi all'Afo4, eredità della precedente gestione, e l'assenza di un piano finanziario credibile pongono una domanda urgente: come evitare il collasso definitivo? "Serve un intervento dello Stato per mettere in sicurezza gli impianti e garantire una marcia sostenibile, in particolare su altiforni e acciaierie", scrivono i sindacati sottolineando come l'Accordo di programma e il processo di decarbonizzazione non possano prescindere da una produzione stabile. E non basta, secondo i sindacati, loprevisto dal decreto in fase di conversione: la cifra è giudicata insufficiente per rimettere in moto gli impianti e avviare un percorso credibile verso l'obiettivo delle sei milioni di tonnellate annue fissato per il 2026. "Non si può – dicono i sindacati – basare tutto sulla speranza che l'unico altoforno in funzione non si fermi irrimediabilmente".Nell'incontro di oggie lafaranno il punto sulla crisi. L'esame formale della richiesta diche riguarda 4.050 dipendenti, di cui 3.500 nel solo stabilimento di Taranto, era già stato posticipato al 14 luglio. "Dopo 13 anni di sacrifici – avvertono F– non accetteremo una nuova crisi ambientale, sociale e occupazionale. La decarbonizzazione deve partire da Taranto, ma servono basi solide, a partire dall'intervento dello Stato per consentire la continuità produttiva".Intanto ilha ribadito che l'adesione all'Accordo di programma sarà condizionata: "Sì all'accordo, ma alle nostre condizioni".07-07-2025 09:09