Eurostat, nel 3Q25 PIL e occupazione in crescita (+0,3% e +0,2%) rispetto al trimestre precedente
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro.
Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro, dopo il +1,6% nell'area dell'euro nel trimestre precedente.
La Danimarca (+2,3%) ha registrato il maggiore incremento del PIL rispetto al trimestre precedente, seguita da Lussemburgo e Svezia (entrambi +1,1%). Si sono osservate diminuzioni in Irlanda, Finlandia (entrambi -0,3%) e Romania (-0,2%).
Le componenti del PIL hanno registrato l'evoluzione seguente nel terzo trimestre del 2025: la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,2% (dopo il +0,3%); la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche è aumentata dello 0,7% (dopo il +0,4%); gli investimenti fissi lordi sono aumentati dello 0,9% (dopo il -1,7%); le esportazioni sono aumentate dello 0,7% (dopo il -0,4%); le importazioni sono aumentate dell'1,3% (dopo il -0,1%).
Guardando al mercato del lavoro, il numero di occupati è aumentato dello 0,2% nell'area dell'euro nel terzo trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Nel secondo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,1%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,6%, dopo il +0,7% nel secondo trimestre del 2025.
Le ore lavorate sono aumentate dello 0,4% nel terzo trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, le ore lavorate sono aumentate dello 0,8%.
Questi dati, osserva Eurostat, "forniscono un quadro dell'input di lavoro coerente con la misurazione della produzione e del reddito dei conti nazionali".
Nel terzo trimestre del 2025, Croazia (+1,6%), Portogallo (+0,9%) e Spagna (+0,7%) hanno registrato la crescita più elevata dell'occupazione in termini di persone rispetto al trimestre precedente. I cali più significativi dell'occupazione sono stati registrati in Romania (-1,2%), Austria e Finlandia (entrambi -0,3%).
Sulla base di dati destagionalizzati, Eurostat stima che nel terzo trimestre del 2025 nell'UE fossero occupati 220,6 milioni di persone, di cui 172,2 milioni nell'area dell'euro.
La produttività in termini di persone è aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. In base alle ore lavorate, la produttività è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
(Teleborsa) 05-12-2025 11:25
