Equinor, nuove importanti scoperte nel Mare del Nord
(Teleborsa) - Equinor, azienda energetica norvegese controllata dallo stato, ha effettuato due nuove scoperte di gas e condensato nell'area di Sleipner, nel Mare del Nord. Si tratta delle più grandi scoperte effettuate finora quest'anno e possono essere sviluppate per il mercato europeo attraverso le infrastrutture esistenti. Lo si legge in una nota diffusa dall'azienda.
I due pozzi, Lofn e Langemann, nella licenza di produzione 1140, si trovano tra i giacimenti di Gudrun ed Eirin. Stime preliminari indicano che i giacimenti potrebbero contenere tra 5 e 18 milioni di metri cubi standard di petrolio equivalente recuperabile, corrispondenti a 30-110 milioni di barili.
"Questo dimostra l'importanza di mantenere l'attività di esplorazione sulla piattaforma continentale norvegese. Ci sono ancora significative risorse energetiche sulla piattaforma e l'Europa ha bisogno di forniture stabili di petrolio e gas. Le scoperte in prossimità di giacimenti esistenti possono essere sviluppate rapidamente attraverso strutture sottomarine, con un impatto ambientale limitato, emissioni di CO2 molto basse dalla produzione e un'elevata redditività. Equinor prevede di accelerare tali sviluppi sulla piattaforma continentale norvegese", ha affermato Kjetil Hove, vicepresidente esecutivo per l'Esplorazione e la Produzione in Norvegia di Equinor.
"L'area di Sleipner è un importante snodo per le esportazioni di gas norvegese verso l'Europa. Queste scoperte rafforzano il nostro ottimismo per ulteriori esplorazioni nell'area. Insieme ai nostri partner, ci impegniamo a perforare altri cinque pozzi esplorativi in ??futuro. L'aggiunta di nuovi volumi è essenziale per mantenere la capacità di esportazione e la creazione di valore dall'area", ha concluso Hove.
(Teleborsa) 05-12-2025 11:37
