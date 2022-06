Energia, Cingolani: "Crisi gas è di mercato. Già rimpiazzati 25 miliardi metri cubi"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Ilinterviene sullache - afferma -, perché alcune centrali stanno chiudendo per carenza di acqua per il raffreddamento.Intervenendo all'assemblea di Elettricità Futura, il Ministro ha spiegato chedal momento che "un quarto delle precipitazioni annuali sarebbero sufficienti all'irrigazione dell'agricoltura in questi giorni". Cingolani ha affermato cheed "alcuni di questi bacini potrebbero essere messi anche in pompaggio".Parlando della, il titolare del MITE ha affermato ched i prezzi salgono "perché qualcuno dietro una tastiera ha deciso di farci pagare di più e su questo nessuno sta facendo abbastanza". Cingolani ha poi ricordato che ilsi è fattoe sostenitore in UE di un, che "pian piano è uscito come unica soluzione sostenibile, almeno per rasare i picchi dei prezzi".Cingolani si è mostrato. "Nel 2000 producevamo internamente il 22% del fabbisogno nazionale di gas, da giacimenti italiani. Abbiamo deciso di ridurre la produzione di gas italiano e dopo vent'anni produciamo il 3% del nostro gas", afferma il Ministro, aggiungendoParlando dei 30 miliardi di metri cubi di, il Ministro ha confermato che "sono stati rimpiazzati da 25 miliardi di metri cubi di gas" diversificato, fornito da vari produttori, specie dall'Africa. "I 5 miliardi che mancano, che sono un sesto, tengono conto di due cose. La prima è chea più non posso. La seconda è il". A questo proposito, il Ministro ha affermato "stiamo facendo di tutto, a cominciare dalle esigenze pubbliche", mentre per il privato c'è "un problema culturale".Cingolani ha anche proposto di. "Se io produco energia rinnovabile, dal sole, dal vento, da scarti, perché devo legare il prezzo dell'energia prodotta a quello del gas? Qui bisogna fare un discorso di alto livello sul fatto che la Borsa delle rinnovabili deve essere separata dalle energie termoelettriche".21-06-2022 13:48