Energia, Bonomi: "Fattibile fissare prezzo gas. Italia avanti se l'UE non si muove"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - Il numero uno di Confindustriapropone la fissazione di unindipendentemente da quello che decide l'Europa. ": un tetto che valga in Italia sul prezzo del gas comprato all'ingrosso, molto sotto i livelli attuali, afferma Bonomi in un'intervista al Corriere della Sera.Per il Presidente di Confindustria "è fattibilissimo" ed è unche l'Arera deve pretendere dagli importatori. "Dobbiamo sapere quanto pagano il gas - sottolinea - e conoscere la durata dei contratti. Non credo che gli importatori comprino tutto ai prezzi di mercato, impazziti, di questa fase".Per Bonomi,e fissare un prezzo indicativo del gas servee "chi specula", perché "c'è chi si avvantaggia oltremodo dei rincari"."Mi confronto spesso con i miei colleghi di Francia e Germania e noto una differenza: da loro la difesa dell'industria è un fattore di sicurezza nazionale, perché è l'industria che crea reddito e lavoro. Da noi questa consapevolezza non c'è. - lamenta Bonomi - Il problema non è del presidente Draghi: attiene ai partiti".Oltre al gas, Confindustria ha altreda fare al governo: sbloccare ifermi per mancanza di autorizzazioni, riservareprodotta ed aumentare la12-04-2022 08:56