Election Day, al referendum vince il Sì. Regionali premiano voto utile e liste presidenti

(Teleborsa) - Unmentre il. Questo l'esito delquando mancano circa mille sezioni da scrutinare. Allevince il protagonismo dei presidenti eletti, le cui liste civiche risultano il primo partito nele nellaMa è anche una tornata all'insegna del voto utile, determinante indove è stato significativo il voto disgiunto di molti elettori del M5s. I dati definitivi si avranno solo in nottata ma dalle prime proiezioni basate su un campione significativo di seggi scrutinati emerge unmentre ilrisulta illasciando indietro. Si profila un, con ilche mantiene anche lae perde le, dove è, mentre ilsi conferma alla guida della, con Toti, e del, con il leghista Zaia.Sul fronte delè illa regione con lacon quasi l'80% in Molise, e il 77% di Calabria e Campania, mentre Puglia, Basilicata e Sicilia raggiungono oltre il 75% dei consensi. Al Nord e al Centro soltanto il Trentino Alto Adige supera il 70%. Nel dettaglio, sempre sulla base dei dati provvisori, questo il voto nelle regioni, : in Valle d'Aosta (68,00% Sì - 32,00% No); Piemonte (68,41% Sì - 31,59% No); Lombardia (68,12% Sì- 31,88% No); Trentino Alto Adige (70,84% Sì - 29,16% No); Friuli Venezia Giulia (59,57% Sì - 40,43% No); Veneto (62,64% Sì - 37,36% No); Liguria (63,84% Sì - 36,16% No); Emilia Romagna (69,54% Sì - 30,46% No); Toscana (66,01% Sì - 33,99% No); Marche (69,20% Sì - 30,80% No); Umbria (68,72% Sì - 31,28% No); Lazio (65,80% Sì - 34,20% No); Abruzzo (73,76% Sì - 26,24% No); Molise (79,89% Sì - 20,11% No); Campania (77,41% Sì - 22,59% No); Puglia (75,24% Sì - 24,76% No); Calabria (77,58% Sì - 22,42% No); Basilicata (75,88% Sì - 24,12% No); Sicilia (75,88% Sì - 24,12% No); Sardegna (66,85% Sì - 39,15% No). Stando all'analisi di Tecneitalia, nel centrosinistra il No avrebbe prevalso nell'elettorato del Pd col 55%, di Italia Viva (77%) e de La Sinistra (58%) mentre tra l'elettorato del centrodestra avrebbe prevalso il Sì (75% FdI, 76% FI, 78% Lega).Per quanto riguarda leda sottolineare è ilsugli antagonisti di centrodestra. Inrispetto al, mentreè alcontro il. In attesa dello scrutinio reale sembra essere stato decisivo il voto disgiunto di molti elettori di M5s, che hanno sì votato la lista del Movimento ma hanno votato come presidente i candidati con più chance di vittoria, cioè Emiliano e Giani. Ihanno ottenuto meno voti di quanto lasciassero pensare i sondaggi. In Pugliasi attesta all'11,9%, 3-5 punti meno delle aspettative, e in Toscananon va oltre il 7,1%. In Puglia determinante è stato il voto di preferenza sui numerosissimi candidati al Consiglio regionale delle 15 liste che sostenevano Emiliano. Inla, mentre la Lega ottiene il 14,9%, Fdi l'8,3% e FI il 2,6%. Inlarispetto al 16% della Lega, al 9,4% di Fdi e al 4,3% di FI. Distacco netto del Pd inalNonostante l'emergenza Covid-19 risulta, che sfora ile si avvicina al21-09-2020 09:03