EF Solare, Rapporto Sostenibilità 2024: oltre 1,48 TWh di energia solare, evitati 600.000 tonnellate di CO2

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Cre´dit Agricole Assurances, annuncia la pubblicazione delche celebra. Con oltre 1 GW di potenza installata e unaEF Solare ha evitatocontribuendo in maniera significativa alla transizione energetica nazionale. Per la prima volta nella sua storia, il Gruppo hasegnando un punto di svolta nella sua traiettoria industriale. Un risultato che riflette la solidità del modello di business, fondato sull'efficienza operativa, sull'innovazione e su una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità."L'Italia nel 2024 è risultata tra i mercati fotovoltaici in maggiore crescita registrando un significativo incremento della capacità installata e l'Unione Europa, nonostante il momento di oscillazione dei mercati e la situazione geopolitica in divenire, sta continuando a. A livello di Gruppo, i risultati raggiunti – anche dal punto di vista economico – sono un traguardo storico per EF Solare e una responsabilità che intendiamo onorare continuando a crescere in modo sostenibile, innovativo e trasparente" afferma. "Nel 2024 abbiamo dimostrato che. La nostra ambizione è continuare ad essere protagonisti della transizione energetica, creando valore per tutti i nostri stakeholder".Il Bilancio di Sostenibilità 2024 raccontabasata su una governance avanzata, una gestione responsabile degli asset e l'attenzione ai criteri ESG a supporto di questo percorso. EF Solare ha proseguito il miglioramento continuo dei propri sistemi di gestione, guardando anche alla catena del valore. Nel corso dell'anno è stato adottato ilal fine di promuovere abitudini più responsabili da parte della catena di fornitura.Elemento chiave della strategia è statoper l'ottimizzazione delle performance impiantistiche. Il monitoraggio in tempo reale hanno permesso di aumentare l'efficienza operativa e ridurre al minimo le perdite di produzione. Ladel processo di manutenzione, inoltre, ha migliorato la pianificazione degli interventi e la tempestività degli stessi, rafforzando gli standard di salute e sicurezza degli operatori in campo. Nel corso del 2024 è proseguito il programma di revamping dei nostri impianti, al quale si sono aggiunti circa 80 MW rispetto agli oltre 200 MW già portati a termini negli anni precedenti, mentre negli ultimi anni la capacità è aumentata organicamente di 30 MW grazie, prevalentemente, al programma di repoweringIl valore delle persone resta un asset centrale per EF Solare. Il 2024 ha visto la realizzazione di percorsi formativi su competenze tecniche-professionali, linguistiche, soft skill. A questo si sono aggiunti corsi volti al miglioramento dell'efficacia organizzativa ed all'aumento della produttività individuale e collettiva. L'impegno verso una cultura aziendale inclusiva e proattiva ha portato all'adozione della policy di Diversity & Inclusion ed a unoltre che ad un rafforzamento delle politiche di welfare. Il Gruppo, infine, è cresciuto più del 20% anche per effetto dell'operazione di SCS Ingegneria.Il dialogo con i territori èche promuove una convivenza armoniosa tra produzione energetica, agricoltura e tutela della biodiversità. Oltre a proseguire il progetto europeo Symbiosyst,, nell'hub sperimentale di Scalea (Calabria), uncon l'obiettivo di sperimentare diverse forme di sistemi che permettono un uso duale del suolo e ne favoriscano la biodiversità. Nel corso dell'anno, sia in Italia che in Spagna, sono state svolte attività di coinvolgimento delle comunità locali con percorsi di educazione ambientale, visite didattiche e progetti di sviluppo delle competenze, come il progetto "Our Future is Green – Educating in environmental awareness" in Spagna e il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) in Italia.Con un piano industriale che prevede, EF Solare si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni rafforzando il proprio ruolo strategico nella decarbonizzazione del sistema elettrico italiano ed europeo. Nel 2025, il Gruppo continuerà il percorso di trasparenza e accountability, con un allineamento progressivo alla nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e alla tassonomia UE, rafforzando così il dialogo con investitori, istituzioni e comunità.23-05-2025 14:34