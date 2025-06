Donnarumma (FS): "Lavoriamo per lo sviluppo della rete senza interrompere il servizio"

(Teleborsa)

(Teleborsa) - "Stiamo lavorando pere per farlo, un livello mai così alto". L', intervistato da Maurizio Belpietro nell'ambito del Festival 'Il giorno de La Verità', è tornato a sottolineare l'impegno di Ferrovie per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. "Uno sforzo che vedeanche grazie al fatto che il Gruppo FS è il principale soggetto attuatore del PNRR", ha puntualizzato l'AD di FS.Proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha visto infatti assegnare a Ferroviee come ha specificato Donnarumma nel suo intervento, "alcune opere saranno completate entro l'estate 2026, altre termineranno successivamente". Un grande lavoro di ammodernamento e sviluppo portato avanti senza interrompere il servizio. "A differenza di altri – ha evidenziato Donnarumma- noi abbiamo deciso dilavorando prevalentemente durante le 4 ore notturne, aprendo e chiudendo ogni giorno i cantieri per non privare i viaggiatori della possibilità di muoversi".Durante l'intervista, nell'ambito del festival organizzato dal quotidiano La Verità, Donnarumma ha anche sottolineato il. "Siamo a livello mondiale consideratee stiamo portando il nostro know how in paesi come la Francia, l'Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Grecia e Romania e siamo anche impegnati nella costruzione della metropolitana di Riyad. Dei nostri 16-17mld di fatturato totale, 3 sono prodotti all'estero dove lavorano 12 mila nostri colleghi". Infine, da Donnarumma anche un'ambizione: "con i nostri treni a operare sotto il canale della Manica tra Parigi e Londra".06-06-2025 14:37