Cultura, Trenitalia: Intercity speciale per mostra Richard Avedon a Palermo

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, main partner della mostraora in programma allasino al 30 luglio 2023, sostiene l'esposizione con un'iniziativa speciale:- società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS -In linea con il claim "i, la mostra si sposta da: su due carrozze del treno sarà infatti possibile ammirare una carrellata di scatti che letteralmente correranno lungo il tragitto sino ad arrivare a destinazione, mentre la decorazione interna di tavoli e pannelli sarà con i colori e le stesse grafiche della mostra. Al momento dell'attraversamento dello Stretto di Messina, le due carrozze prenderanno destinazioni diverse, con destinazioni finali Palermo e Siracusa, come a voler diffondere l'arte di Avedon nel modo più ampio possibile.- spiega la nota è programmato per domani, martedì 30 maggio: alle ore 10:00 al Binario n. 1 della Stazione Termini di Roma sarà possibile ammirare e visitare il treno che partirà per il suo primo viaggio verso la Sicilia alle h. 11.26.. Ferrovie dello Stato Italiane, a dimostrazione del suo impegno costante per la diffusione della cultura, coinvolgeràIII A e I H) di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale Silvio Boccone di Palermo inLe due visite tematiche, che hanno l'obiettivo di avvicinare universalmente le persone al mondo dell'arte, saranno condotte da un operatore museale di Civita Sicilia e dedicate al genere del ritratto e ai suoi grandi protagonisti del Novecento nell'opera di Richard Avedon,29-05-2023 13:52