Criptovalute, Moneyfarm lancia primo portafoglio dedicato

(Teleborsa)

(Teleborsa) -con questa finalitàampliai lanciando il suo primo portafoglio dedicato al mondo delleper offrire, come detto, agli investitori un'esposizione mirata e controllata a una delle tendenze piùLa nuova soluzione, costruita interamente con ETP a replica fisica su Bitcoin, è rivolta a clienti con un profilo di rischio medio-alto ed è resa disponibile in ottica "core-satellite",pproccio che consente di cogliere le opportunità di un mercato in crescita, senza rinunciare alla coerenza con il proprio profilo di rischio.La quantità fissa di 21 milioni di unità - spiega la nota -Con una capitalizzazione di mercato pari a 1,86 trilioni di dollari, il Bitcoin è la valuta digitale più riconosciuta a livello globale. Operando al di fuori dei circuiti finanziari tradizionali, rappresenta anche una copertura interessante contro l'inflazione e la svalutazione monetaria. In quanto asset non correlato ai mercati tradizionali, il Bitcoin può migliorare la diversificazione del portafoglio. A differenza di altre reti blockchain più complesse, come Ethereum, il design essenziale e la struttura del protocollo Bitcoin ne riducono la complessità e la vulnerabilità, offrendo al tempo stesso una cryptovaluta oggetto di specifica normativa in un panorama in continua evoluzione.In un contesto segnato da politiche monetarie espansive e da un crescente senso di incertezza sul potere d'acquistoPer questo,selezionando strumenti regolamentati liquidi e custoditi presso provider affidabili, CoinShares e WisdomTree. Il team di Asset Allocation gestisce attivamente i portafogli, mentre i consulenti Moneyfarm accompagnano ogni cliente nella scelta della soluzione più adatta alle sue esigenze, offrendo una guida professionale continua e personalizzata.Co-fondatore e CEO di Moneyfarm, ha commentato: "Dal 2008, anno della nascita del Bitcoin, abbiamo osservato con attenzione questa tecnologia, che ha spinto una nuova generazione di investitori a riscoprire alcune regole fondamentali dei mercati finanziari. Oggi siamo soddisfatti di poter introdurre il Bitcoin all'interno di un contesto più maturo, normato e guidato, in cui un numero crescente di investitori, sia privati che istituzionali, inizia a considerarlo non più solo come un asset speculativo, ma come una potenziale riserva di valore nel lungo periodo. Negli ultimi anni il mercato delle criptovalute è cresciuto, si è strutturato e oggi offre strumenti regolamentati, in grado di attrarre un pubblico più ampio. Con questa nuova proposta, Moneyfarm conferma la sua volontà di offrire soluzioni evolute e sofisticate in modo semplice e accessibile, mettendo a disposizione anche dei risparmiatori privati opportunità che fino a poco tempo fa erano riservate agli investitori professionali.Introdurre un'esposizione al Bitcoin in alcuni portafogli, all'interno di una strategia ben bilanciata e con una gestione attenta del rischio, rappresenta per noi un modo concreto per accompagnare i clienti nel cogliere, c05-05-2025 10:43