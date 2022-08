Criptovalute, BCE interviene su coinvolgimento banche

(Teleborsa)

(Teleborsa) -vuole armonizzare le modalità con cui le bancheper garantire che dispongano di cin unche alcuni parlamentarihanno definito ilLo riporta l'agenziaDiverse società dicome Binance e Crypto.com, sono state autorizzate ad operare in paesi Ue comedopo aver aderito alle misure nazionali di anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Questo precede il rilascio di licenze a livello europeo, che non avverrà prima delLa Bce ha detto che anche le banche stanno valutando un coinvolgimento nel settore dellema che le norme nazionali divergono notevolmente."In Germania, alcune attività di criptovaluta sono soggette all'obbligo di licenza bancaria e, ad oggi, diverse banche hanno chiesto di essere autorizzate a svolgere tali attività", ha rilevato la Bce in un comunicato."È in questo contesto che la Bce sta prendendo provvedimenti per armonizzare la valutazione delle richieste di licenza".La Bce, che regola direttamente i principali istituti di credito della zona euro ha comunicato che esaminerà se le attività di criptovaluta sono in linea con ildi rischio di una banca, che determina la quantità di capitale da detenere.Alla Banca Centrale Europea spetterà verificare inoltre se una banca è in grado di identificare e valutare i rischi derivanti dai cryptoasset e se i membri del consiglio di amministrazione e il personale informatico possiedono una17-08-2022 20:12