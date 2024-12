Consiglio UE approva secondo pagamento di 4,1 miliardi di euro all'Ucraina

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'riceverà presto circadopo che ilha dato il via libera al secondo pagamento regolare di sovvenzioni e prestiti nell'ambito dell'Ukraine Facility dell'UE, per sostenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e il funzionamento della sua pubblica amministrazione.In una decisione adottata oggi, il Consiglio ha concluso che l'Ucraina hanel Piano per l'Ucraina per ricevere i fondi, che saranno erogati dall'Ukraine Facility. Il Consiglio ha inoltre sottolineato l'importanza di stanziare il denaro il prima possibile, data la difficile situazione fiscale in Ucraina.Il Piano per l'Ucraina stabilisce le intenzioni dell'Ucraina in merito alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione del paese e alle riforme che intende intraprendere comeNel maggio 2024 il Consiglio ha concluso che il piano per l'Ucraina soddisfaceva i prerequisiti affinché l'Ucraina ricevessedi sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e ad agosto è stata erogata la prima rata dell'UE.09-12-2024 16:46