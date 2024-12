Confindustria conferma fase debolezza economia. Orsini: "Europa al bivio"

(Teleborsa)

(Teleborsa) -. E' questo il quadro tracciato dalnell'ultimadi dicembre, che dipinge un quadro dia livello nazionale ed internazionale, che getta un'ombra sul PIL del 4° trimestre. Da un latto, quali la stagnazione del 3° trimestre, la fiducia bassa, l'industria in crisi, l'export debole, l'Eurozona che arranca,della crescita del turismo e dei servizi, dei bassi tassi d'interesse, dell'inflazione ridotta, dell'attuazione del PNNR."L'industria deve diventare il primo punto all'ordine del giorno dell'agenda europea", ha affermato il, avvertendo che "" e "deve, anche cambiando senso di marcia rispetto ad alcune decisione della scorsa Commissione".Il rapporto ricorda che, ma in Europa, il tasso sovrano inè in salita a riflesso dell'e del debito in crescita e losul Bund tedescomentre si restringono quelli dell'Italia e della Grecia.A novembre, più vicina alla misura core (+1,9%), dato che i prezzi dell'energia si riducono meno (-5,5%). Traiettorie: totale al +2,3%, poco sotto la core (+2,7%), calo degli energetici quasi finito (-1,9%). Questo è dovuto alin Europa, che a novembre è salito a 44 euro/mwh (+2,7% annuo) e a dicembre si affaccia sui 47 euro, trascinando al rialzo anche i; il prezzo del petrolio, invece, a 74 dollari a novembre, è ancora in calo in termini annui (-10,4%).di stranieri in Italia, che continua l'espansione (+6,9% annuo la spesa a settembre). Discordanti appaiono però le indicazioni per il 4° trimestre.: in ottobre la produzione è rimasta invariata, ma continua a registrare un forte calo tendenziale (-3,6%), profondo per auto (-34,5%), articoli in pelle (-17,2%), raffinati petroliferi (-15,8%). In termini di fatturato, si segnala un rimbalzo positivo.: a novembre, continua a scendere la fiducia delle imprese e la domanda, misurata dagli ordini di beni, è rimasta bassa, pur recuperando dal minimo di ottobre. Ciò anticipa investimenti deboli anche nel 4° trimestre (-1,2% nel 3°).nel 3° trimestre sono aumentati(+1,4%), grazie a vari fattori positivi: redditi in crescita, inflazione ridotta, credito meno caro. Viceversa, sono: la fiducia delle famiglie è scesa a ottobre-novembre e le immatricolazioni di auto sono calate per il sesto mese (-0,8%), mentre le vendite al dettaglio hanno subito una forte correzione al ribasso (-0,8%) dopo il balzo di settembre.: l'export italiano di beni, dopo tre cali trimestrali consecutivi (-0,2% in volume nel 3°), resta debole. Le vendite extra-UE sono diminuite in ottobre (-3,5% in valore), per la frenata del mercato USA e la caduta dell'export verso la Cina (-21,3% annuo nei primi dieci mesi).: gli indicatori di fiducia, pur rimanendo bassi, denotano una certa stabilità nelle aspettative nell'Area, ma la manifattura si conferma in calo e tornano in lieve contrazione anche i servizi.: la produzione industriale apre in calo anche il 4° trimestre (-0,3% a ottobre) e gli indicatori congiunturali segnalano un'ulteriore debolezza a novembre, mentre la buona dinamica degli occupati (+227 mila unità) continua ad alimentare i consumi, che si confermano il motore dell'economia USA in questa fase (+0,4% le vendite al dettaglio in ottobre".: accelera la produzione industriale, trainata dai nuovi ordini (che segnano la crescita più elevata degli ultimi tre anni e mezzo) e dalla ricostituzione delle scorte, a testimonianza di un'accresciuta fiducia sulle prospettive, grazie anche agli incentivi nnunciati da Pechino per rilanciare la domanda interna e stabilizzare il mercato azionario e immobiliare.11-12-2024 19:30