Commercio estero in surplus per 6,7 miliardi a febbraio

(Teleborsa) -soprattutto dalla, mentre torna a, sostenuto dai maggiori acquisti dinon durevoli. E' quanto rileva l'ultimorelativo al mese di febbraio 2024, da cui emerge uncon i paesi extra Ue27(+3.997 milioni nello stesso mese del 2023).Il(-3.773 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-5.721 milioni).da 9.718 milioni di febbraio 2023 a 10.512 milioni di febbraio 2024., il saldo commerciale con i paesi extra Ue è(era +2,6 miliardi nello stesso periodo del 2023).A febbraio 2024, l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 registra unpiù ampio per lerispetto alleL'incremento su base mensile dell'export riguarda tutti i raggruppamenti ed è dovuto soprattutto alle maggiori vendite di beni strumentali (+15,5%) e in particolare di mezzi di navigazione marittima. Anche dal lato dell'import, si rilevano incrementi congiunturali per tutti i raggruppamenti; i più ampi per beni di consumo durevoli (+13,6%) e non durevoli (+7,3%) e beni strumentali (+8,3%).Nerispetto al precedente, lrescono le esportazioni di beni di consumo durevoli (+7,3%) e beni strumentali (+2,5%), si riducono quelle di energia (-12,2%) e beni intermedi (-0,6%); stazionarie le vendite di beni di consumo non durevoli. Nello stesso periodo, l'import registra una flessione dell'8,1%, generalizzata e più ampia per energia (-18,1%) e beni di consumo durevoli (-11,4%).A febbraio 2024,(era -0,4% a gennaio 2024). A contribuire sono principalmente le maggiori vendite di beni strumentali (+19,2%); in forte aumento su base annua anche le esportazioni di beni di consumo durevoli (+21,2%). L'import segna una flessione tendenziale del 10,4%, quasi totalmente dovuta alla contrazione degli acquisti di energia (-30,6%).A livello geografico, a parte Cina (-57,7%) e Regno Unito (-4,4%), si rilevano incrementi su base annua delle esportazioni verso tutti i principali partner extra Ue27: i più marcati riguardano Turchia (+32,9%), Stati Uniti (+23,6%) e Giappone (+18,8%). Crescono su base annua le importazioni da Stati Uniti (+27,9%), Turchia (+9,7%) e paesi MERCOSUR (+2,4%), mentre flettono gli acquisti da tutti gli altri principali paesi partner extra Ue27. Le riduzioni tendenziali più ampie riguardano gli acquisti da paesi OPEC (-34,0%), Regno Unito (-27,8%) e paesi ASEAN (-23,7%).28-03-2024 11:34