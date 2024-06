Chabé e Palazzi Agency insieme per costruire il leader nella mobilità su misura in Europa

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, gruppo francese leader globale nel settore dei servizi di trasporto su misura, eleader italiano nei servizi esclusivi di chauffeur, hanno annunciato oggi dicon una quota di maggioranza del gruppo francese nella società italiana.Come parte dell'accordo, i cui termini e condizioni non sono stati resi noti, gli azionisti venditori rimarranno azionisti di minoranza di Palazzi Agency e diventeranno azionisti del Gruppo Chabé. Questa acquisizione rappresenta unnel rafforzare la presenza nel mercato italiano, con centri operativi a Roma e Milano, e nell'espandere la sua offerta di servizi premium. La sinergia tra Chabé e Palazzi Agency permetterà di, offrendo ai clienti un portafoglio di servizi integrati senza pari. Insieme, le due aziende creeranno il leader globale nei servizi di trasporto di lusso integrati, con unFondata nel 1921, Chabé è l'esperta nella mobilità su misura, offrendo una gamma completa di servizi di trasporto personalizzati e associati per i viaggi e gli eventi più complessi. Il gruppo è cresciuto notevolmente negli ultimi cinque anni, principalmente in modo organico, dimostrando la forza della sua strategia di focalizzazione sui segmenti a più alto valore aggiunto del mercato della mobilità, sull'affiancamento globale ai propri clienti e sullo sviluppo di processi e tecnologie proprietarie per migliorare sia i viaggi dei clienti che l'esperienza dei passeggeri.Palazzi Agency è stata fondata a Roma negli anni Cinquanta, per fornire servizi logistici per l'industria dello spettacolo e le celebrità. Progressivamente il Gruppo si è affermato come leader nella gestione di servizi di lusso per grandi hotel, aziende del settore moda ed entertainment oltre che per la logistica di grandi eventi per la logistica."Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Palazzi Agency nella famiglia Chabé", ha dichiarato"Questa acquisizione non solo rafforza la nostra posizione nel mercato italiano del lusso, ma. Siamo impegnati a mantenere i più alti standard di qualità e a superare le aspettative dei nostri clienti in ogni occasione"."Siamo, un gruppo che conosco e rispetto da più di trent'anni per costruire il leader globale nella mobilità di lusso in Europa"" ha dichiarato. "Unire le forze con Chabé aprirà molte opportunità per tutti i nostri stakeholder, in particolare per i membri del nostro team e i nostri clienti. A livello personale, non vedo l'ora essere parte di Chabé e di mettere la mia energia per continuare a costruire il miglior operatore nel nostro settore e oltre".18-06-2024 19:18