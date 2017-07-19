Dati
            Notizie Teleborsa

            CDP e Intesa Sanpaolo: nuovo accordo da 1 miliardo per crescita di Pmi e Mid-Cap

            News Image (Teleborsa) - Un nuovo accordo da 1 miliardo di euro per sostenere l'accesso al credito e l'espansione sui mercati di micro, piccole e medie imprese, favorendo allo stesso tempo l'economia reale e lo sviluppo dei territori in cui operano: è questo l'obiettivo dell'accordo di finanziamento firmato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Intesa Sanpaolo.

            L'operazione si inserisce nell'ambito della lunga collaborazione volta a promuovere iniziative a favore delle aziende italiane che, a partire dal 2021, hanno consentito di mettere a disposizione complessivamente risorse pari a circa 5 miliardi di euro per la crescita di oltre 6 mila imprese.

            Nel dettaglio, il miliardo di euro previsto dall'attuale accordo sarà integralmente impiegato dalla banca per erogare prestiti fino a 25 milioni e di durata fino a 18 anni a PMI e Mid-Cap italiane per singolo progetto. Le risorse potranno essere destinate a investimenti da realizzare o in corso di realizzazione per rafforzare le principali filiere produttive nazionali, a spese per immobilizzazioni materiali o immateriali e a esigenze di capitale circolante.

            L'iniziativa congiunta di CDP e Intesa Sanpaolo risponde alla volontà di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano in una fase di mercato in costante evoluzione, ampliando le opzioni di finanziamento a disposizione delle aziende nella prospettiva di stimolare anche i loro investimenti più complessi.

            (Teleborsa) 14-01-2026 14:19

