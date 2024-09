Case Green: Roma in ritardo sul rinnovo energetico, necessario un piano di incentivi

(Teleborsa)

(Teleborsa) - L'lancia l'sulla, evidenziando che. Un dato decisamente, dove meno del 40% degli immobili rientra in queste categorie.sottolinea l'importanza di intervenire con urgenza: "La nostra analisi dei dati ENEA conferma il ritardo della città, con solo il 6% degli immobili in classe A. Serve un". Dei 504.000 certificati energetici registrati nell'area metropolitana di Roma, circa 292.000 si riferiscono a edifici costruiti prima del 1976, quando venne introdotta la prima legge per il contenimento dei consumi energetici.Il confronto con Milano è significativo: nella città meneghina, oltre il 13% degli immobili è già in classe A, mentre a Roma questa percentuale si attesta solo al 6,1%.Marinelli evidenzia la necessità di un. Secondo Confedilizia, oltre 620.000 edifici in Italia sono fatiscenti o abbandonati, con Roma che ne conta 1.820, un aumento significativo rispetto ai 500 di dodici anni fa."È necessario un, ma il lavoro da fare è immenso", ha dichiarato Marinelli, suggerendo che lo Stato dovrebbe sviluppare unper facilitare l'acquisto di nuovi edifici a elevata efficienza energetica.La situazione è preoccupante non solo per l'ambiente, ma anche per le normative europee. La direttiva EPBD (Energy Performance of Building Directive), entrata in vigore a maggio, impone agli Stati membri di sviluppare un piano nazionale di ristrutturazione per ridurre gradualmente l'impatto energetico degli edifici, con l'obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050.20-09-2024 15:38