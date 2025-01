Buongiorno dalla Borsa 31 gennaio 2025

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,38%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.508,12 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,15%, terminando le negoziazioni a 39.572,5 punti. Il mercato azionario in Cina è ancora chiuso per il Capodanno cinese.. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;avanza dello 0,28%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +1,90% sul precedente. Rialzo per Olidata , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.Pubblicato, pari a 1,5%, e, pari a 1,4%. Stamattina è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione della Germania. È previsto sempre questo pomeriggio ancora dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.31-01-2025 09:12