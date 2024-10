Buongiorno dalla Borsa 23 ottobre 2024

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.924,89 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 20.383,64 punti, sui livelli della vigilia.Seduta in calo per, che retrocede dello 0,80% e chiude a 38.104,9 punti. Non si allontana dalla paritÃ, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 10.546,5 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%; poco mosso, che mostra un -0,12%.Si distingue a Piazza Affari il settore tecnologia ed esibisce un +2,62% sul precedente. Seduta vivace oggi per STMicroelectronics , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,27%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, del PMI composito e di Vendita di Case Nuove. Ancora negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.23-10-2024 09:09