BPER Banca: linee di credito per 31 milioni a supporto crescita Haiki+

(Teleborsa)

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto di aver sottoscritto con BPER Banca un accordo per la concessione di linee di credito di 31 milioni di euro a supporto delle aspettative di crescita previste dal Piano Industriale 2025-2027 comunicato al mercato lo scorso novembre 2024. Lapermette adi sostenere in modo efficace e concreto il proprio Piano di Sviluppo orientato alla crescita nel settore dell'economia circolare."Sono orgoglioso di annunciare – ha commentato– che il nostro Gruppo ha messo a segno un'importante operazione finanziaria a sostegno del nostro piano pluriennale di crescita nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità. L'impegno costante volto al raggiungimento degli obiettivi del nostro Piano e la partnership strategica con BPER Banca, ci consentono di affrontare i prossimi anni con fiducia e determinazione confermando la credibilità di cui Haiki+ gode sul mercato e presso il sistema finanziario. Haiki+ oggi si posiziona nel mercato come un operatore solido, in grado di generare valore dal proprio asset base e attraverso un modello di business sostenibile"."Siamo lieti di affiancare Haiki+ in questo importante percorso di crescita. Il nostro supporto – ha detto– rappresenta un'ulteriore conferma del nostro impegno a favore di realtà imprenditoriali innovative e con riguardo alle dinamiche dell'economia circolare. Crediamo fortemente nel ruolo della finanza responsabile come leva per lo sviluppo di modelli di business sostenibili capaci di generare valore economico, ambientale e sociale".17-06-2025 20:49